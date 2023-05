Szomorú lista élére került Magyarország

Az Eurostat által készített, lent láható ábrából kiderül, hogy

tavaly márciushoz képest 2023 márciusáig bezárólag Magyarországon drágultak a legnagyobb mértékben a zsírok és az olajok.

A 33 százalékos magyar adat 1 százalékkal magasabb a dánnál és kettővel a belgánál, míg az EU-átlag "mindössze" 23 százalékon alakul. Érdekességként megjegyezhető, hogy Bulgária esetében 1 százalékkal csökkent a vizsgált időszakban a termékek ára.

In March 2023, almost all the EU countries reported an increase in annual for oils and fats. Highest increases in:Hungary (+33% compared with March 2022)Denmark (+32%)Belgium (+31%)Only decrease in Bulgaria (-1%). #inflation