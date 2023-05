Itt vannak az új uniós szankciók: fellélegezhetnek Pakson, de a Barátság-vezeték egyik ága is rákerül

Közép-ázsiai országok mellett akár kínai és török cégek is célkeresztbe kerülhetnek (idővel) azzal a nagy újítással, amit a most készülő 11. uniós oroszellenes szankciós csomag tartalmaz, hiszen a fő cél a szankciók kijátszói elleni fellépés akár a szárazföldön, akár a tengeren – derül ki az Európai Bizottság készülő csomagjáról kiszivárgott sajtóbeszámolókból. Egyesek szerint ezzel a szankciós megoldással Pandora szelencéjét nyitná ki az EU, így nem véletlen, hogy máris rendkívül hevesen reagált a kínai külügy. Magyar szempontból fontos, hogy ismét kimarad a szankciós csomagból az orosz atomenergia-iparra, illetve a Roszatom vezetőire vonatkozó szankció, és bár elsőre ijesztőnek tűnik, hogy a Barátság kőolajvezeték egyik ágára is szankció vonatkozhat, de ez valójában szimbolikus. Közben fontos, hogy több tucat újabb orosz magánszemélyt, illetve jogi személyt is szankciós listára tenne az Európai Bizottság, ami akkor történhet majd meg, ha mind a 27 tagállam rábólint a csomagra.

Bár vétót is belengetett arra az esetre Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter múlt héten, ha a nukleáris ágazat képviselői is rákerülnének készülő 11. uniós szankciós csomagba, de a legfrissebb információk afelé mutatnak, hogy ez ismét kimarad a csomagból, azaz a Paks II. kapcsán fellélegezhet a kormány – derült ki a Szabad Európa által megírt információkból.

Az is kiderült, hogy a magyar kőolaj-ellátás szempontjából is kulcsfontosságú Barátság kőolaj-vezeték északi ága is rákerül a szankciós listára, ami elsőre kemény lépésnek tűnik, de valójában szimbolikus, mert a Lengyelországon és Németországon át vezető ágon már egyébként se vesz a két ország orosz olajat. A déli ágon pedig, amely Szlovákiát, Csehországot, illetve Magyarországot látja el orosz olajjal, továbbra is zavartalanul folyhat az olajimport, hiszen a tavaly nyári 6. szankciós csomag egyelőre kivételt adott ennek a három országnak az orosz vásárlások megtiltása alól.

A lap információi szerint a fentiek mellett az Európai Bizottság 72 orosz hivatalos és húsz jogi személyt is feketelistára tenne a várhatóan ma bejelentendő csomagban (Ursula von der Leyen bizottsági elnök ma Kijevben jelentheti be az intézkedéseket). Sőt, az is várható, hogy az EU 44 iráni céget is hozzáad ahhoz a hadiipari-katonai végfelhasználókat tartalmazó feketelistához, amelyeknek tilos kettős (katonai és civil) használatú árukat exportálniuk. A lap tudomása szerint az uniós közlekedési tilalmat az Oroszországban regisztrált nehézgépjárművekre is kiterjesztené az új csomag. Sőt, a közlekedési ágazatnál maradva az is újdonság lenne a csomagban, hogy teljesen megtiltanák a luxusautók oroszországi exportját (ez jelenleg csak az ötvenezer euró értéket meghaladó gépkocsikra vonatkozik).

Emellett az EU a repülőgépiparban használt fejlett technológiák exportjára vonatkozó tilalmat az oroszországi tranzitra is ki fogja terjeszteni. További lépésként az acélipari termékek importját betiltó rendelkezéseket is szigorítanák úgy, hogy harmadik országok beszállítóinak igazolniuk kellene, hogy termékeik részben vagy egészben nem Oroszországból származnak. Hasonló rendelkezések lesznek érvényben a fát és a faárukat illetően is – írja a lap.

A Politico információi szerint 72 orosz magánszemély mellett 33 intézmény kerülhet rá a szankciós listára, amely csomag elsősorban azon cégek és intézményekre “lő”, amelyek kijátsszák az oroszellenes lépéseket. Így tehát például a betiltott árukat mégis tovább exportálják Oroszországba, vagy amint azt a Bloomberg alapján tegnap megírtuk: a tengeren trükköznek az orosz olaj eladásával az EU irányába, és a kikötőkből kitiltást kockáztatják.

A Reuters információi szerint a készülő 11. uniós oroszellenes szankciós csomag miatt akár kínai, török és egyesült arab emírségekbeli cégek is célkeresztbe kerülhetnek a Politico által megírt közép-ázsiai országok/cégek mellett (Örményország, Kazahsztán, Kirgizisztán). A fő cél az, hogy ne segítsék az orosz hadászati potenciált fegyverekhez szükséges eszközök, technológia eladásával. Első körben egy figyelmeztetés lehetőségét teremtené meg a szankciós csomag, aztán ha ez nem “segít”, akkor jöhetne a vagyonbefagyasztás, vagy egyéb szankció. A Financial Times már meg is írta, hogy 7 kínai technológiai cég kerülhetne fel az uniós listára az orosz fegyvergyártás segítése miatt, amely hallatán éles tiltakozást fogalmazott meg a kínai illetékes tegnap és a tervezett lépések visszavonását sürgette.

Ma tehát az Európai Bizottság elnöke várhatóan nyilvánosságra hozza a csomag főbb elemeit, aztán holnap a tagállami nagykövetek asztalára kerül első olvasatban, és várhatóan 1-2 héten belül születhet róla döntés. Benne van azonban a pakliban a csúszás, hiszen nagyon érzékeny kérdéseket nyit ki a csomag a külső harmadik országok cégeinek, intézményeinek szankciós listára vételével (annak lehetősége megteremtésével). Így a 27 ország egyetértésének megszerzése időt vehet igénybe, illetve várható az is, hogy a szankciós listára teendő termékekről, technológiákról is mindig egyesével kellene majd megszerezni mind a 27 tagállam jóváhagyását.

