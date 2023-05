Már meg is vannak az amerikai írósztrájk első áldozatai: itthon is népszerű filmsorozatok állnak le

Csak alig egy hete tart az amerikai forgatókönyvírók sztrájkja, de már két népszerű sorozat írása is abbamaradt: így A szolgálólány meséjének új évada, illetve a Trónok harca újabb készülő előzménysorozata is – írja a Reuters

George R. R. Martin, a Trónok harca írója hétfőn egy blogposztban közölte, hogy leállt a népszerű regényfolyamának előzménykötetéből készülő Kóbor lovag (A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight) írása.

Martin hozzátette, a másik előzménysorozat, a Sárkányok háza második évadának mind a nyolc epizódját megírták, így az áprilisban megkezdett forgatás folytatódik Londonban és Walesben.

A forgatókönyvírók múlt hétfőn kezdődött sztrájkja miatt azonnal leálltak a late-night talk show-k, de szünetet tartanak a Stranger Things záróévadánál is, a Marvel egyik készülő filmjét pedig a forgatás előtt állították le.

Joe Biden amerikai elnök maga is megszólalt az ügyben, mondván, reméli, hogy a forgatókönyvíróknak tisztességes megállapodást sikerül kiharcolniuk.

Ugyanakkor az Amerikai Írócéh (WGA) és a stúdiókat képviselő AMPTP között egyelőre nincs kitűzve új tárgyalási forduló.

George R. R. Martin azt írta, még soha nem látta a forgatókönyvírókat képviselő szervezetet ilyen egységesnek.

Az írók legutóbbi, 2007/2008-as munkabeszüntetése összesen 100 napig tartott.

Címlapkép: Sztrájkoló amerikai forgatókönyvírók 2023. május 4-én. Mel Melcon / Los Angeles Times via Getty Images