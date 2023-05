Megszólalt az MNB döntéshozója, hogy mi a legfontosabb a kamatcsökkentés megkezdéséhez

Az világos, hogy javult Magyarország a kockázati megítélése, de tartós javulásra van szükségünk, és ez lesz az a kulcskérdés, amit a 18%-os egynapos betéti kamatláb csökkentése időzítésekor mérlegelünk – mondta el egy berlini konferencián Virág Barnabás a Reuters tudósítása szerint.

A Magyar Nemzeti Bank alelnöke, a monetáris tanács tagja azt hangsúlyozta a hírügynökség beszámolója szerint, hogy az MNB stabil devizapiaci környezetben érdekelt és egyértelműen az az elsődleges célja, hogy minél előbb minél határozottabb inflációcsökkenést lehessen elérni. Ennek érdekében pozitív reálkamat környezetre van szükség, és így a 13%-os alapkamat (amelynek nincs pénzpiaci relevanciája) csökkentése egyelőre nincs is az asztalon. Éppen mai elemzésünkben jártuk körbe azt, hogy az év végi 10% alatti inflációs rátához addig milyen inflációs pálya lenne szükséges:

Virág Barnabás megjegyezte, hogy a magyar eszközökkel kapcsolatos kockázati megítélés egyértelműen javult, de tartós javulásra van szükség és ezt fogja elsődlegesen mérlegelni a monetáris tanács akkor, amikor a 18%-os egynapos betéti ráta csökkentésének időzítését mérlegeli.

Az MNB április végi döntésekor szinten tartotta a 18%-os rátát, de a 13%-os alapkamat körüli kamatfolyosó felső szélét jelentősen, 4,5%-ponttal 20,5%-ra vágta, illetve már akkor is azt hangsúlyozta, hogy a kockázati megítélés tartós javulása fontos a tényleges kamatcsökkentési ciklus megkezdéséhez. A forint azóta stabilan relatív erős szinten ragadt az euróval szemben 373-375 körül, illetve a mai jelzés mellett tovább erősödött 372 alá. Ebben szerepe lehet annak, hogy a jegybanki alelnök ma is óvatosságot sugallt a kamatcsökkentés megkezdése kapcsán, azaz tartós kockázati javulást hangsúlyoz, így a régióban egyelőre kiugróan magasan maradó kamatkörnyezet a carry trade ügyleteken keresztül továbbra is támogatja a forint erejét.

