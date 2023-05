Elárulta a Microsoft: ezekre a készségekre lesz szükség a mesterséges intelligencia vezérelte jövőben

Mesterséges intelligenciával dolgozni hamarosan ugyanannyira általános lesz, mint az internettel. A CNBC a Microsoft felmérése alapján cikket készített a témáról, arról, hogy milyen készségekre is lesz szükségünk ahhoz, hogy ezzel az egyre jobban fejlődő technológiával dolgozhassunk.

A hírportál emlékeztet, hogy a legnagyobb techvállalatok, mint például a Microsoft vagy a Google, egyre nagyobb érdeklődést mutat az AI irányába, egyre inkább beépítik azt a különböző munkafolyamatokba. Előbbi, az OpenAI-ba való 13 milliárd dolláros befektetése vezetett például a Bing megújításához, melynek nyelvi modellje elmondásuk szerint erősebb a ChatGPT-nél.

A lehetőségek mellett azonban a félelmek is megjelentek. Ezek közül az egyik legnagyobb az, hogy az AI ki fog váltani munkahelyeket, sok dolgozó feladatát fogja elvenni. A Goldman Sachs nemrégiben készült jelentése szerint világszerte 300 millió munkahelyet veszélyeztethet az automatizálás. A Microsoft 365 általános igazgatója, Colette Stallbaumer azonban máshogy látja a helyzetet.

Mint minden technológiai váltásnál, legyen az a PC-váltás vagy az internet, mindig van egy olyan időszak, amikor új munkahelyek jönnek létre

- nyilatkozta Stallbaumer, hozzátéve, hogy az AI-ban munkahelyteremtő potenciált látnak, amihez azonban új készségek kellenek.

A Microsoft szerint vezetői szerepekben ezek az analitikus ítélőképesség, a rugalmasság és az érzelmi intelligencia lesznek.

A LinkedIn arról számolt be, hogy a mesterséges intelligencia már javában formálja a munkaerőpiacot, ami együtt jár új lehetőségekkel, új szerepkörökkel is. Elmondásuk szerint a későbbiekben fontosak lesznek különböző informatikai készségek, így az osztályozás, ajánló rendszerek ismerete, számítógépes látásmód vagy a nyelvi modellek használata. Megjegyezték azt is, hogy egyre többen érdeklődnek az AI-al kapcsolatos álláslehetőségek iránt.

Pár napja cikkünkben mi is bemutattuk, hogy a digitális átalakulás következtében mely munkahelyek kerülhetnek veszélybe, illetve hogy mik a jövő karrierlehetőségei. Ezek alapján elmondható, hogy például az elektromos autóiparban nőni fog a kereslet szakemberek iránt, míg az adatfeldolgozással kapcsolatos álláshelyeket gyorsan kiválthatja a digitalizáció.

