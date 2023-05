Osztrák magánegyetemet vásárol az MCC

A nemzetközi hálózatépítést folytatva az Mathias Corvinus Collegium tulajdont szerzett a bécsi Modul Egyetemben - olvasható az MCC közelményében.

A turizmussal foglalkozó magánegyetemként alapított Modul Universität Wien akadémiai programjai az évek során folyamatosan bővültek, a magánegyetem programjai alap-, mester-, és doktori szinteken érhetőek el. Míg 2007-ben 80 diák számára kínáltak három képzési programot, addig ma már 1100 diák tanul nemzetközi menedzsment, fenntartható fejlődés, alkalmazott adat-tudományok, turizmus és szolgáltatás menedzsment szakokon, 11 különböző képzési program keretében, az egyetem bécsi és nanjingi campusán.

A Modul Universität Wien gyakorlati képzést nyújt és kutatási programok is megvalósulnak az egyetemen – ebbe kapcsolódik be most az MCC és oktatói, kutatói is. A felsőoktatási intézmények nemzetközi rangsorolásához többdimenziós, felhasználó-orientált megközelítést alkalmazó U-Multirank 2020-as kiadása szerint a Modul Universität Wien a világ legtöbbet hivatkozott tanulmánnyal rendelkező 25 egyeteme között szerepel. Az egyetemen oktató tanárok több, mint negyven országból érkeztek, az oktatás nyelve az angol.

Címlapkép: Getty Images