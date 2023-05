A Bizottság friss előrejelzése szerint szinte minden európai ország elkerüli a recessziót idén, jövőre pedig már szép növekedés várható

Az eurózóna idén 1% felett nőhet, ami azt jelenti, hogy az energiaválság után az EKB kamatemelése és a külső hatások sem fogják recesszióba taszítani a kontinenst - ezt állítja az Európai Bizottság friss előrejelzésében. A recessziót idén a legtöbb tagállam elkerülheti, jövőre pedig már kedvezőbbek a növekedési kilátások a testület közgazdászai szerint. Az inflációs kilátások viszont nem ennyire optimisták.

Svédország és Észtország kivételével idén minden EU-s tagállam elkerüli a recessziót az Európai Bizottság friss előrejelzése szerint. Ezekben az országokban is csak csekély recesszió várható, a svéd gazdaság 0,5, az észt 0,4%-kal eshet a Bizottság előrejelzői szerint. A legnagyobb növekedés Írországban várható, ott 5,5%-kal bővülhet a gazdaság, de jó éve lehet Máltának (+3,9%) és Romániának (+3,2%) is.

A déli országok idén erősebbek lesznek az átlagnál, ami vélhetően nem kis részben az energiaválságnak való kisebb kitettségüknek és a turizmus felpattanásának tudható be. Görögország idén 2,4%-kal, Portugália szintén 2,4%-kal, Ciprus 2,3%-kal, Spanyolország pedig 1,9%-kal bővülhet, ezzel az ibériai ország lehet a legnagyobb ütemben bővülő európai nagygazdaság.

Ami a többi nagy országot illeti, Németország - ahol több elemző még mindig recesszióra figyelmeztet - a Bizottság szerint 0,2%-kal nőhet, Franciaország 0,7%-kal, Olaszország pedig 1,2%-kal bővülhet idén.

Az eurózóna átlagos növekedése az idei évben 1,1% lehet a testület szerint.

A mi régiónk változatos növekedést mutathat, élen Romániával, de az EU-s átlagot (1%) meghaladhatja a szlovák (+1,7%) növekedés is, elmaradhat tőle viszont a lengyel (+0,7%), a magyar (+0,5%) és a cseh növekedés is (+0,2%). Az előrejelzés Magyarországra vonatkozó részéről itt írtunk bővebben.

Mint az látható, az idei növekedési adatokban nem látszik a koronaválság előtti kelet-nyugat ellentét, ahol a kevésbé fejlett keleti tagállamok természetes módon gyorsabban nőttek a nyugatiaknál, ahogy zárkóztak fel hozzájuk. Az idei növekedési különbségeket elsősorban az energiaválságnak való eltérő kitettségek, az erre adott kormányzati válaszok közti mérték- és minőségbeli különbségek, valamint az eltérő kamatszintek magyarázzák (utóbbi a nem eurózóna tagállamok esetén mérvadó, főleg a mi régiónkban - a magyar növekedést például az európai rekord magyar kamat az átlagnál jobban visszaveti).

Ami a jövő évet illeti, némileg kedvezőbbek a kilátások. Az eurózóna 1,6%-kal nőhet jövőre, a legnagyobbak közül Németország 1,4, Franciaország szintén 1,4, Olaszország 1,1%-kal nőhet. Spanyolország jövőre is jó erőben lehet, 2% lehet a növekedés (igaz, a koronaválságból még nekik kell a legtöbbet ledolgozniuk). Szembetűnő a román növekedés: az idei 3,2%-ot jövőre is 3,5% követheti, de az ír és a máltai növekedési tempó is erős maradhat jövőre (bár azt hozzá kell tenni, hogy az ír GDP-adat az ott székelő, de tevékenységet nem ott folytató vállalatok miatt nehezen értelmezhető). Magyarország jövőre 2,8%-kal bővülhet a Bizottság szerint. A jövő évi előrejelzéseket persze komoly bizonytalanság övezi.

Az inflációs kilátások továbbra sem kedvezőek, az idei átlagos éves infláció 5,8% lehet az eurózónában a Bizottság előrejelzése szerint. Ez jövőre 2,8%-ra mérséklődhet, ami még mindig az EKB 2%-os célja felett van, de a lassulás üteme azt jelzi, hogy az áremelkedés mértéke a jövő év második felében már közel lehet a célhoz. A jegybank kamatemelési ciklusban van, hogy letörje az inflációt, 10 hónap alatt eddig 375 bázisponttal emeltek, ami új rekord a jegybank történelmében, a további kamatemelések az inflációs kilátásoktól függnek. A kamatemelések várhatóan nyomást helyeznek a gazdaságra, de az Európai Bizottság közgazdászai szemlátomást nem várnak ettől recessziót, a jövő évben pedig már kilábalást prognosztizálnak.

A Bizottság úgy kalkulál, hogy a munkanélküliségi ráta az idei rekordalacsony 6,8%-ról jövőre tovább mérséklődhet, és 6,7% lehet, a folyó fizetési mérleg tavalyi 0,6%-os többlete idén 2,1, jövőre 2,6%-ra nő, az eurózóna átlagos költségvetési hiánya a tavalyi 3,6%-ról idén 3,2%-ra, jövőre 2,4%-ra mérséklődik. Utóbbi azért is érdekes, mert jövőre visszaáll a költségvetési fegyelem az EU-n belül, és bár az eddigi egyeztetések alapján úgy tűnik, hogy rugalmasság várható ezen a téren a koronaválság előtti általános szigorral szemben, a 3% alatti hiány továbbra is elvárt lesz középtávon.

Címlapkép: Getty Images