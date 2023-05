Recesszióban ragadt a magyar gazdaság 2023-ra

Idén az első negyedévben tovább csökkenhetett a magyar gazdaság teljesítménye, ezzel három negyedévre nyújtva recessziós időszakát. A Portfolio által megkérdezett elemzők szerint ugyanakkor ezzel véget is érhetett a vesszőfutás, és újra növekedési pályára állhat a gazdaság. Ám az idei GDP-növekedés még így is szerény lesz, a szakértői konszenzus szerint mindössze 0,5%-os.

Az idei első negyedév nem hozott fényes számokat a gazdaság állapotát illetően. Az ipari termelés volumene némi meglepetésre csökkent a tavalyi utolsó negyedévhez képest, az építőipar teljesítménye szintén visszaesett. Emellett a kiskereskedelmi forgalom lejtmenete, illetve a belföldi turizmus hazai adatai egyaránt arra utalnak, hogy a vásárlóerő zsugorodása a szolgáltató szektort is megviselhette. Nem csoda, hogy a szakértők nem optimisták azt illetően, hogy a jövő kedden megjelenő első negyedéves GDP-adat milyen képet fest majd a magyar gazdaságról.

A Portfolio által megkérdezett elemzők előrejelzéseinek konszenzusa (mediánja) szerint a gazdasági teljesítmény az előző negyedévhez képest 0,6%-kal, az egy évvel korábbihoz képest pedig 0,9%-kal lehetett kisebb.

Ezzel a harmadik egymást követő negyedévben mérséklődött a GDP, folytatva a technikai recesszió 2022 második felében kezdődött időszakát.

A fenti előrejelzésekből (amennyiben helyesnek bizonyulnak) az következik, hogy a magyar GDP szintje ugyan még magasabb a koronavírus-válság előttinél, ám újra látványosan letér a korábbi kibocsátási pályától:

Az idei év GDP-növekedési szerkezete a várakozások szerint nagyjából úgy fest, hogy a gyenge fogyasztási és beruházási teljesítményt az export húzza majd felfelé. Suppan Gergely, az MBH Bank vezető elemzője szerint már az első negyedévben is hasonló lehetett a minta: "A felhasználási oldalon a fogyasztás visszaesése mélyülhetett, a beruházások visszaesése folytatódhatott, ezzel szemben a külkereskedelem és a készletek pozitívan járulhattak a GDP növekedéséhez."

Az elemzők között ugyanakkor csaknem teljes az egyetértés abban, hogy a recesszió a második negyedévben már nem folytatódik, vagyis három negyedév esés után újra élénkülni kezd a magyar gazdaság. Nagy János, Az Erste Bank szakértője úgy látja, hogy a magas frekvenciás adatok szerint elérhettük a gazdasági aktivitás mélypontját, és a második negyedév már növekedést hozhat negyedéves alapon. Ehhez hozzájárulhat, hogy a mezőgazdaság, aszállyal sújtott tavalyi évéhez képest a remények szerint sokkal jobban teljesít majd, illetve az energiaintenzív gazdasági tevékenységeken csökken majd a nyomás.

Virovácz Péter ennél kicsit óvatosabb, szerinte csak a második fél évtől érkezik az élénkülés. Az ING Bank vezető elemzője így fogalmaz: "Vélhetően az infláció fékeződése visszahozhatja a vásárlóerő újbóli növekedését, de csak az év utolsó negyedévében. Ekkortól talán már lassan magára találhat a belső kereslet. 2023 egészében 0,2 százalékos gazdasági növekedéssel kalkulálok, vagyis lényegében stagnálásról beszélhetünk. Az év második felében reális esély van arra, hogy a technikai recessziót maga mögött hagyja a magyar gazdaság és meginduljon egy lassú kilábalás."

Virovácz szerint még a visszafogott növekedési forgatókönyvet is sok kockázat övezi. A még mindig magas infláció és emelkedett kamatkörnyezet nem teszi lehetővé a rendkívül dinamikus kilábalást. Sokkal inkább egy fokozatos és lassú helyreállást látunk majd, véli az elemző. Ráadásul úgy tűnik, hogy a költségvetési stabilitás megőrzése érdekében is lesz még teendője a kormányzatnak, ami megint csak inkább a negatív kockázatokat emeli a növekedési kilátások tekintetében. Az uniós források megszerzése is kulcsfontosságú lenne, mivel ez adhat lendületet a beruházásoknak. Nagyon fontos lenne a stabil külgazdasági környezet is, hiszen kis és nyitott gazdaságként minden egyes negatív külső sokkot nagyon-nagyon megérzünk. A vártnál jobb európai-amerikai-ázsiai növekedés segíthetné a magyar exportszektort.

De összességében a 2023-as teljesítményt nem rakjuk ki az ablakba, nehéz év lesz

- mondja az ING Bank közgazdásza.

Portfolio elemzői felmérés a növekedési várakozásokról (%) név intézmény 2023. q1 éves 2023. q1 negyedéves 2023. éves átl. 2024. éves átl. Isépy Tamás Századvég Gazdaságk. 0,2 0,0 0,7 3,2 Kiss Péter Amundi -0,9 -0,5 -0,5 2,5 Nagy János Erste Bank -1,5 -1,1 1,0 4,0 Suppan Gergely Takarékbank -1,1 -0,9 1,0 4,3 Trippon Mariann CIB Bank -1,0 -1,2 0,5 3,7 Virovácz Péter ING Bank -0,8 -0,6 0,2 3,3 Török Zoltán Raiffeisen Bank -0,8 -0,3 0,0 3,0 konszenzus (medián) -0,9 -0,6 0,5 3,3 Forrás: Portfolio

