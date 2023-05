2009 óta nem történt ilyen a magyar gazdaságban, és nem biztos, hogy itt a vége

Az idei első negyedévben tovább zsugorodott a magyar GDP, ezzel folytatódott a technikai recesszió. Az elemzők kiemelték, hogy hasonlóan hosszú recesszióra 2008-2009 óta nem volt példa Magyarországon, és nem biztos, hogy most láttuk a mélypontot.

A korábban közzétett havi termelési adatok már mutatták, hogy a legtöbb fronton visszaesés következett be január-márciusban: a kiskereskedelem különösen, de az ipar és az építőipar is meglehetősen gyengén teljesített a tárgyidőszakban – emelte ki Nagy János, az Erste Bank elemzője. Bizonyos szolgáltatáscsoportok járulhattak hozzá pozitívan a GDP-változáshoz, mint például az elmúlt időszakban is kiemelkedő turizmus. Továbbá pozitív fejlemény lehet az agrárium átlag feletti teljesítménye.

A gazdasági aktivitás mélypontja az első negyedév végén lehetett jelenlegi információk alapján, majd ezt követően, fokozatosan elindulhatott felfelé a hazai konjunktúra. Látványosabb elmozdulás ugyanakkor a második félévben jöhet. A mérséklődésnek indult, de továbbra is extrém magas infláció visszaszorítja a fizetőképes keresletet. A rendkívül kedvezőtlenné váló kamatkörnyezet és a kormányzati halasztások a beruházási aktivitás érdemi lassulását eredményezik. Mindemellett egyelőre a globális gazdaság fellendülése is várat magára, ami hátráltatja a jelentős hazai kapacitásbővítések exportlehetőségeinek kiaknázását.

Az adatok kedvezőnek tekinthetők, mivel az ipar, az építőipar és a kiskereskedelem teljesítménye nagymértékben csökkent az első negyedévben, amit a szolgáltatói ágazatok vártnál jobb teljesítménye ellensúlyozhatott, arra utalva, hogy számos szolgáltatói ágazat jóval válságálóbb lehetett a várakozásoknál. A mezőgazdaság kilátásait pedig a tavalyinál egyelőre jóval csapadékosabb időjárás teszi kedvezővé, ami a tavalyi kirívóan alacsony bázishoz képest igen nagymértékű javulást mutathat – emelte ki Suppan Gergely, az MBH Bank vezető elemzője.

A második negyedévtől a fűtési szezon végével, valamint a visszaeső energiaárak hatására jelentősebb fordulatra számítunk, újraindulhatnak az átmeneti leállásra kényszerülő termelő és szolgáltató egységek – véli Suppan.

A hazai gazdaság feltehetően már túljutott a mélyponton, a második negyedévben pedig véget érhet a technikai recesszió

- tette hozzá.

Az MBH Bank szakembere összességében 2023-ban 1 százalékos GDP-növekedésre számít, azonban a vártnál némileg enyhébb recesszió valamelyest javítja a kilátásokat. A következő években már újra dinamikus lehet a növekedés, részben az elhalasztott fogyasztás pótlása, részben a várhatóan mérséklődő kamatok hatására feltehetően élénkülő beruházások, döntően pedig a további feldolgozóipari kapacitások üzembe helyezése miatt.

Három egymást követő negatív negyedéves GDP adatra utoljára 2008-2009 fordulóján volt példa. A „ragadós” infláció miatt a kötvényhozamok és a kamatok normalizációja csak az év második felében indulhat meg – véli Kiss Péter, az Amundi befektetési igazgatója. A 2008-2009-es kereslet vezérelte recesszióval szemben most a magas energiaköltségek és kamatok miatt gyengélkedik a feldolgozóipar, csökkennek a beruházások, a lakossági fogyasztás pedig a magas infláció miatt esik vissza. A hazai konszenzussal ellentétben,

előrejelzésünk szerint a második negyedév még enyhe visszaesést mutathat, majd a harmadik negyedévtől elkezdődhet a kilábalás, de nem számolunk olyan mértékű növekedési fordulattal, hogy 2023-ban éves szinten is pozitív legyen a növekedés

- véli az Amundi szakembere.

A gyenge gazdasági teljesítmény ellenére a magas infláció továbbra is aggasztó, nem számíthatunk arra, hogy pusztán a recesszió miatt hirtelen nagymértékben lecsökkenne. A kötvénypiaci hozamok további csökkenésének talán ez a legnagyobb gátja: csak júliusra várjuk, hogy a lakossági árindex 20 százalék alá süllyed, és szeptemberre, hogy az infláció a jelenlegi 13 százalékos alapkamat szintje alá kerüljön. Amíg az infláció ennyire „tapad”, várhatóan a jegybanknak továbbra is óvatos lesz, és fokozatosan csökkentheti az egynapos betéti kamatrátát, a piaci várakozásoknak megfelelően – tette hozzá Kiss Péter.

