Az európai rangsor végén kullog Magyarország: szinte sehol nem volt ekkora gazdasági visszaesés

Az előző negyedévhez mért növekedés tekintetében hátulról a negyedik, éves bázison pedig a második legrosszabb volt a magyar növekedési adat az EU-ban az első negyedévben. Emellett Magyarország azon kevés ország közt van a kontinensen, ahol recesszió van, és idehaza tart az egyik leghosszabb ideje a recesszió. Sovány vigasz, hogy van pár ország, ahol még nálunk is rosszabb a helyzet. Néhány ország adatát még nem ismerjük, és van esély rá, hogy 1-2 helyet még javulunk a rangsorban.

Csak két ország van recesszióban

Közzétette az Eurostat az európai országok növekedési adatait 2023 első negyedévéből. A ranglistán Magyarország kifejezetten rosszul szerepel, az előző negyedévhez viszonyítva a magyar növekedés a negyedik legrosszabb volt. Magyarországon negyedéves bázison 0,2%-ot esett a GDP, ennél nagyobb negyedéves visszaesést Ausztria (-0,3%), Hollandia (-0,7%) és Litvánia produkált. Utóbbi ország különösen nagy esést produkált, 3%-kal esett a GDP negyedéves bázison.

Fontos elmondani, hogy néhány ország (például Észtország, Görögország, Horvátország) adatait még nem tették közzé, úgyhogy ez a rangsor még nem végleges. Egy-két helyet tehát még javíthatunk, de sokkal biztosan nem kerülünk feljebb a rangsorban. Észtország nagy eséllyel mögénk kerül, a balti országok különösen megszenvedték az energiaválságot.

Negyedéves bázison a legnagyobb növekedést Lengyelország érte el, 3,9%-kal nőtt a gazdaság az első negyedévben. Jelentős bővülést mutatott még Portugália is, ahol 1,6% felett volt a növekedés, rajtuk kívül csak Finnország ért el 1% feletti növekedést. Ami a nagygazdaságokat illeti, Németország negyedéves szinten stagnált, Franciaország 0,2%-kal nőtt, Olaszország és Spanyolország fél százalékkal tudott növekedni.

A negyedéves bázison mért növekedések között jókora eltéréseket látunk, amit számos tényező magyaráz. Az egyik legfontosabb, hogy az adott országot milyen mértékben érintette az energiaválság, erre milyen kormányzati válaszok születtek, és az sem mindegy, hogy a bázisidőszak gazdasági teljesítménye hogyan alakult (eltérő szakaszban járhatnak ugyanis a gazdaságok a kilábalást tekintve). Ezért a negyedéves bázisú GDP-indexet érdemes egy nagyon rövid időszak pillanatképének tekinteni, amit akár kisebb egyedi tényezők is erősen tudnak mozgatni, különösen kisebb gazdaságok esetében.

Magyarországon kívül csak egyetlen ország, Litvánia van recesszióban.

A litván helyzet sokkal rosszabb, mint a magyar: ők az idei első negyedéves 3%-os visszaesés előtt a tavalyi negyedik negyedévben is már fél százalékot estek. Mindazonáltal a magyar recesszió hosszabban tart, idehaza ez már a harmadik negyedév, amikor esett a gazdaság: 2022 harmadik negyedévében 0,8, a negyedikben 0,6%, most pedig 0,2%-os volt a visszaesés, azaz a magyar recesszió a három negyedévre nyúlása ellenére sem nevezhető mélynek.

Meg kell jegyezni, hogy Észtország már 2022 második negyedéve óta van recesszióban, ott is kifejezetten súlyos a helyzet: 2022 második negyedévében 1,2, a harmadik negyedévben 1,3, a negyedikben pedig 1,6% volt a visszaesés. A negyedik negyedéves adatot nem ismerjük, ha akkor is visszaesett az észt gazdaság, akkor máris nem Magyarországon tart leghosszabb ideje a recesszió.

Miért esett az átlagnál nagyobbat Magyarország?

A magyar gazdaság teljesítménye jelenleg elmarad az eurózóna átlagtól. Az eurózóna éves szinten 1,3%-kal tudott növekedni a negyedik negyedéves 1,8%-os növekedés után, Magyarország 1,1%-ot esett az előző negyedéves 0,7%-os növekedés után. Ami a negyedéves növekedési tempót illeti, az eurózóna 0,1%-kal tudott nőni, miután a negyedik negyedévben még 0,1%-kal esett.

Amint az látszik, az eurózónában és az EU-ban nagyon eltérő növekedési ütemeket látunk, ilyenformán az eurózóna átlag is kevésbé árulkodó, hiszen egyszerre mutatja a recesszióban levő országokat és azokat, akik meglepően jól teljesítenek. Átlagos időkben az európai országok növekedése közti eltérés nem ilyen jelentős (legalábbis az előjeleket illetően), általában a kelet-nyugat eltérés megfigyelhető, ahogy a kevésbé fejlett keleti tagállamok felzárkóznak a fejlettebb nyugatiakhoz. Most ezt a kelet-nyugat eltérést egyáltalán nem látjuk: vannak fejlett nyugati gazdaságok, akik ellenállók, míg a keleti gazdaságok közül is jó páran megszenvedik az energiaválságot.

Az eltéréseket jelenleg főleg az magyarázza, hogy melyik országot milyen mértékben érintette az energiaválság, erre milyen kormányzati választ adtak, a kamatszinten közti különbség is fontos, valamint vannak egyedi tényezők is. Spanyolország például kevésbé volt kitett az energiaválságnak, mint Németország vagy a visegrádi országok, ezért felül tudta múlni azokat növekedésben. A magyar GDP-visszaesést is részben magyarázza az energiaválság, de ezen felül számos egyéb tényező van, ami más ország aktivitását nem terheli. Ilyen például az átlagnál lazább költségvetési politika annak inflációs vonzatával a választás előtti időszakban, amelyre a jegybanknak a régiós átlagnál magasabb kamattal kellett reagálni. A 20% feletti infláció önmagában is visszaveti a keresletet (ez látszik a kiskereskedelmi eladások visszaesésén is), alighanem a vásárlóerő drasztikus visszaesése okozta a balti országok mély recesszióját is, tavaly ott is 20% felett járt az infláció.

A politikai viták az EU-val is hozzájárultak a magyar gazdasággal szembeni bizonytalansághoz, akárcsak a kiszámíthatatlan gazdaságpolitikai döntések, ez a bizalom pedig a jelentősen gyengülő forintárfolyamban testesültek meg. A gyenge forint is szükségessé tette a magas kamatszintet, ami visszavetette a lakossági hitelezést (a vállalati hitelezést ez kevésbé érinti a kamattámogatott hitelek miatt). A kamatszint növekedése a legtöbb EU-s országban - főleg az eurózónában - messze nem volt ennyire számottevő, reálgazdasági hatása is enyhébb lehet a monetáris szigorításnak.

Az éves visszaesés még nagyobb

Az előző év azonos időszakához képest még rosszabbul fest a helyzet magyar szempontból, az éves bázisú növekedésben Magyarország hátulról a második helyen van, egyedül Litvánia van mögöttünk, de ők nagyon. A magyar GDP éves bázison 1,1%-kal esett az idei első negyedévben, Litvánia viszont 3,6%-ot zuhant. Éves bázison visszaesett a német és a cseh gazdaság is, de mindkét országban minimális a visszaesés: a német gazdaság 0,1%-kal, a cseh gazdaság 0,2%-kal volt kisebb reálértelemben, mint 2022 első negyedévében.

Itt is elmondható, hogy Észtország minden bizonnyal jócskán mögénk kerül majd. A harmadik negyedévben az észt gazdaság 4,4%-os visszaesésben volt, azaz még egy vártnál jobb 2023 első negyedéves adattal is minden bizonnyal a magyar 1,1%-os visszaesésnél mélyebb lesz az észt visszaesés.

További részletek hamarosan.

Címlapkép: Getty Images