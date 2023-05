Újabb nagyvárosokba ér el az Ikea

Az Ikea mobil átvételi pontokat nyitott Debrecenben és Miskolcon. Ezek előnye, hogy a régióban élők a házhozszállításnál kedvezőbb áron vehetik át a termékeket - írja a cég.

Az első átvételi lehetőség 2023. május 17-én lesz, amelyre a vásárlók már leadhatják rendeléseiket akár az áruházakban, akár az Ikea weboldalán, akár akkor, ha termékeiket a telefonon és chaten keresztül történő távoli értékesítés opcióval vásárolják meg.

Az új átvételi pontok abban is segítségére lehetnek a vásárlóknak, hogy a március végén, Debrecenben megnyitott Tervezőstúdióhoz kapcsolódó rendelések még elérhetőbbek legyenek a vásárlók számára.

A cég az elmúlt években több átvételi pontot is nyitott, sőt a Balatonnál szezonális pontok is működnek. Ezt idén nyáron is tervezik.

A most nyíló pontok Tesco-áruházak parkolójában működnek.

Debrecenben a Kishegyesi út 1-11. szám alatt lehet átvenni a termékeket szerdán és pénteken 16 és 18 óra között.

Miskolcon a Szentpéteri kapu út 103. alatt működik a pont szintén szerdán és pénteken 16 és 18 óra között.

A szolgáltatás ára a megrendelt csomagok összsúlya szerint alakul,

amely 90 kg-os rendelésig 3 990 forintba ,

, 90–200 kg esetén 5 990 forintba ,

, 200 kg felett pedig 7 990 forintba kerül.

a szolgáltatást maximális csomagméret és súlykorlátozás nélkül lehet igénybe venni.

Az áruátvételi ponton található Ikea-autók csak a megadott időpontokban tartózkodnak a Tesco parkolókban, korábbi vagy későbbi átvételre nincs lehetőség - hívják fel a figyelmet.

A Mobil Átvételi Pontok üzemeltetésében az IKEA a Gebrüder Weiss szolgáltatópartnerrel működik együtt, csakúgy, mint a győri, veszprémi, polgári, pécsi, szegedi és zalaegerszegi átvételi pontjain.

