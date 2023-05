Oroszországon a világ szeme: nagyon fontos megállapodásra vár a nemzetközi közösség

Az Oroszország által tavaly februárban megindított ukrajnai invázió a térséget a világpolitikai történések középpontjába állította, azonban akkor még sokan nem gondolták, hogy az elhúzódó harcok a világgazdaságra olyan hatást fognak gyakorolni, ami országok tucatjainak mindennapjait határozza meg.

Ukrajna, bár nem tartozik a legfejlettebb gazdaságok közé, mégis mezőgazdasági nagyhatalomnak számít, nem véletlenül nevezik Európa éléstárának. A Center for Strategic and International Studies (CSIS) februári elemzése rávilágít, hogy a háború előtt a mezőgazdaság Ukrajna GDP-jének mintegy 20%-át, az ország teljes exportjának pedig több mint 41%-át adta, évi 27,8 milliárd dollár értékű kivitellel, mely kiemelkedően Európán kívüli, az élelmiszerválság sújtotta afrikai, közel-keleti, latin-amerikai országokba irányult. 2022-ben az ukrán gazdaság azonban több mint 30%-kal zsugorodott, ez nagyrészt az agráriumban bekövetkezett veszteségeknek tudható be.

A hadműveletek részeként Oroszország flottája a fekete-tengeri ukrán kikötőket is blokád alá vonta, sosem látott veszteséget okozva Kijev külkereskedelmének.

Beszédes, hogy az ENSZ Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezete (FAO) szerint Ukrajna átlagosan évi 45 millió tonna gabonát exportált kikötőin keresztül, melyekben tavaly év elején, a háború megkezdése után nagyjából 20 millió tonna rekedt meg az orosz blokád miatt.

A gabonaexport leállása Ukrajna mellett tucatnyi országot érintett érzékenyen, így Libanont, Tunéziát, Líbiát vagy Pakisztánt, melyek gabonaimportja meghatározó részben, akár 80%-os arányban keleti szomszédunktól származik.

A leálló fekete-tengeri kereskedelem következtében fokozódó élelmiszerválság miatt 2022 áprilisának végén António Guterres ENSZ-főtitkár kétoldalú tárgyalásokat folytatott Recep Tayyip Erdogan török, Vlagyimir Putyin orosz és Volodimir Zelenszkij ukrán elnökökkel.

Végül július 22-én három hónap és több tárgyalás után orosz részről Szergej Sojgu védelmi miniszter, ukrán részről pedig Olekszandr Kubrakov fejlesztési miniszter aláírta a fekete-tengeri gabonaegyezményről szóló dokumentumot.

Az ünnepélyes alkalmon részt vett António Guterres és Recep Tayyip Erdogan is.

A Humanitarian Data Exchange által közzétett adatok szerint eddig közel 1000 hajó, több mint 30 millió tonna gabonát szállított el Odessza, Csornomorszk és Pivdennyi kikötőiből az egyezmény keretében, melynek közel fele kukorica volt, de a búza és a napraforgóból készült termékek részaránya is hasonlóan jelentős.

Az eredetileg 2022. november 19-ig hatályos gabonaegyezményt kétszer, először 120, majd 60 nappal hosszabbították meg a felek, azonban ezeket hosszú kivárás, több konfliktus övezte. Oroszország az elmúlt hónapokban számos alkalommal jelezte, hogy nem kap megfelelő garanciákat Ukrajnától és a nemzetközi közösségtől saját mezőgazdasági termékeinek exportjára, ugyanakkor az is világos, hogy Moszkva az őt sújtó szankciók enyhítésének elérését is célul tűzte ki.

Szergej Lavrov külügyminiszter az elmúlt hetek tárgyalásai során kifejezte, szeretnék, ha az orosz mezőgazdasági bankot, a Rosselkhozbankot visszacsatolnák a nemzetközi SWIFT-rendszerbe.

Jelenleg az a legégetőbb kérdés, hogy a különböző fenyegetések ellenére a moszkvai vezetés bele fog-e egyezni a megállapodás meghosszabbításába az elkövetkező két napban, amire nem lehet biztos választ adni, hiszen Oroszország részéről is különböző nyilatkozatok érkeztek ezzel kapcsolatban az elmúlt napokban.

Bár a gabonamegállapodást rövidebb időszakokra, 120, majd 60 nappal hosszabbították meg, Kijev álláspontja szerint azonban azt egy évvel kéne kiterjeszteni, melyet már februárban is jeleztek. Ekkor Ukrajna helyreállítási miniszterhelyettese a következőket nyilatkozta:

Kérni fogjuk, hogy ne 120 nappal, hanem legalább egy évvel hosszabbítsuk meg az egyezséget, mert az ukrán és a globális mezőgazdasági piacnak hosszú távon tervezhetőnek kell lennie.

Az egyeztetések végére Kijev nem ért célt, a megállapodást végül csak 60 nappal, május 18-ig hosszabbítottak meg, ami az ukrán gazdák között nagy bizonytalanságot okozott. Terményeik jelentős részét szárazföldi útvonalon, Kelet-Közép-Európába szállították, ami a térség agráriumát nehéz helyzetbe hozta.

Áprilisban szinte egymást követően jelentette be először Lengyelország, majd Magyarország, Szlovákia és Bulgária is az ukrán gabona behozatalának tiltását. A kormányok döntésüket azzal indokolták, hogy az eredeti célpiacok helyett Kelet-Közép-Európába beáramló ukrán gabona jelentősen lenyomja a hazai termények árait, ezzel is nehéz helyzetbe hozva a termelőket.

Emellett a fekete-tengeri gabonakereskedelmet az is akadályozta, hogy Oroszország Ukrajna állítása szerint nem egyszer szabotálta a gabonaszállítók ellenőrzését, hogy nem delegált elég szakembert a hajókat ellenőrző egységekbe, ezzel is csökkentve a vizsgálatok és az áthaladó hajók számát.

A problémák kiküszöbölése végett a legmagasabb szinteken folytak tárgyalások, Szergej Lavrov orosz külügyminiszter az ENSZ főtitkárával is egyeztetett New Yorkban, azonban az április végi tárgyalásokat eredménytelennek ítélte.

Akkori nyilatkozata szerint akkor várhatóak majd sikeres lépések, ha Oroszország mentesül számos mezőgazdasági szankció alól.

A két ország konfliktusát csak fokozta, hogy alig két hete egy orosz és egy ukrán képviselő a Fekete-tengeri Gazdasági Együttműködés (BSEC) ankarai ülésén összeverekedett.

In Ankara , during the events of the Parliamentary Assembly of the Black Sea Economic Community, the representative of Russia tore the flag of Ukraine from the hands of a Member of Parliament.The MP then punched the Russian in the face. pic.twitter.com/zUM8oK4IyN