Cunamiriadót rendeltek el a Csendes-óceánon egy 7,7-es erősségű földrengés miatt

A Csendes-óceáni Cunami Figyelmeztető Központ szerint Vanuatu, Fidzsi-szigetek és Új-Kaledónia esetében potenciális cunamiveszély van érvényben, míg az ausztrál meteorológiai hivatal szerint a keleti partoknál lévő Lord Howe-szigetet fenyegeti a veszély.

Az Egyesült Államok Földtani Intézetének közlése szerint a rengés mintegy 38 km mélységben történt. Új-Zéland közölte, hogy még vizsgálja, hogy a rengés veszélyezteti-e a partjait szökőárral.

New Caledonia Earthquake - 448.2 km (278.5 mi) east-southeast of Nouméa, South Province, New Caledonia #earth44