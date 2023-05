Ködösen nyilatkozott a júniusi kamatdöntés esélyeiről a Fed elnöke

Két fő bizonytalanság között őrlődik az amerikai Fed akkor, amikor a további kamatpályáról gondolkodik, mert egyrészt volt egy agresszív kamatemelés az elmúlt egy évben, másrészt az amerikai bankpiaci problémák miatt szigorodtak a pénzügyi kondíciók is, és e kettő eredője egyelőre nem ad tiszta képet az infláció elleni harcunkban – lényegében ezt mondta Jerome Powell Fed-elnök egy pénteki washingtoni jegybanki konferencián.

Powellt a Fed kutatási konferenciáján egyik jegybankár társa faggatta egy panelbeszélgetés keretében és a Reuters tudósítása szerint összességében azt üzente, hogy a lefelé és felfelé mutató kockázatok nagyjából egyensúlyban vannak, de még nem tudni, hogy mi lesz a június közepi kamatdöntő ülés kimenetel.

Ez érthető amiatt is, mert Powell már a legutóbbi 25 bp-os kamatemelésről szóló tájékoztatón is megüzente, amikor az 5-5,25%-os célsávba emelték a kamatot, hogy ülésről-ülésre fognak mérlegelni a beérkező adatok láttán, és például a hónap legfontosabb makroaadat csomagja, az átfogó munkaerőpiaci jelentés csak június elején jelenik meg. Addigra pedig el kellene dőlnie az adósságplafon megemeléséről szóló politikai huzavonának is, igaz most leálltak a tárgyalások, a helyzet pedig az amerikai államcsőd rémével fenyeget, annak beláthatatlan pénzügyi és monetáris politikai következményeivel.

A heti friss munkanélküli segélykérelmi adatra tegnap a piacon 36%-ra ugrott annak az árazott esélye, hogy a Fed júniusban még tovább emeli a kamatot 25 bp-tal, de ma a Powell-beszéd mellett is visszasüllyedt ez 20%-ra. A legvalószínűbb forgatókönyv tehát a piacok szerint az, hogy a Fed júniusban megáll a kamatemeléssel, és megvárja, hogy a beérkező adatok alapján jobban lássa az inflációs kockázatokat.

Címlapkép forrása: Getty Images