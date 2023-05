Mire költötte a kormány a pénzt? Ma kiderül

Portfolio 2023. május 22. 08:13

Holnap ismerteti a Pénzügyminisztérium az államháztartás áprilisi számainak részletes beszámolóját. Már az előzetes adatokon látszott, hogy a költségvetés nincs könnyű helyzetben, a részletes számokból most kiderül, hogy pontosan mire költött a kormány. Ezen kívül lesz kamatdöntés is idehaza, valamint BMI-adatok is érkeznek.