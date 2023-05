Németország támogatásáról biztosította Romániát a schengeni csatlakozás ügyében

Frank-Walter Steinmeier német államfő további támogatást ígért Romániának, hogy csatlakozhasson a schengeni térséghez - adta hírül a Reuters.

Mai bukaresti megbeszélésén arról nyilatkozott Frank-Walter Steinmeier, hogy támogatja Románia csatlakozását a vízummentes, határellenőrzés nélküli, európai schengeni térséghez.

Régóta azon a véleményen vagyunk, hogy Románia a schengeni térséghez tartozik

- mondta a német államfő Klaus Iohannis román elnökkel folytatott tárgyalása után. Kijelentette azt is, hogy Németország továbbra is megpróbálja meggyőzni a schengeni blokk azon tagjait, akik visszautasítják Románia felvételét. A Reuters arra is emlékeztet, hogy a felvételhez szükséges az Európai Tanács valamennyi tagjának jóváhagyása.

Mint ismert, Bukarest azt remélte, hogy idén csatlakozhat a schengeni térséghez, de Hollandia és Ausztria ellenállása megakadályozta ebben. Az osztrák kormány tavaly arra hivatkozott, hogy Románia csatlakozása elősegítené az illegális migrációt.

