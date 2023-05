Oroszország állítja: ukrán szabotőrök robbantani akartak két atomerőműnél

Az orosz kémelhárítás közölte, őrizetbe vett két ukrán szabotőrt - írta meg a Reuters . Elmondásuk szerint a szabotőrök két atomerőmű áramvezetékeinek felrobbantását tervezték, hogy leállítsák a reaktorokat, ezzel is kínos helyzetbe hozva Oroszországot a győzelem napi események előtt.

A Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSzB) szerint Ukrajnának dolgozó szabotőrök robbanóanyagot helyeztek el a Leningrádi és a Kalinyini Atomerőmű összesen 11 oszlopán.

Ukrajna terve az volt, hogy megzavarják az atomerőművek működését, hogy súlyos gazdasági és presztízsveszteséget okozzanak Oroszországnak

- írta közleményében az FSzB. Hozzátették, az akciót a május 9-i győzelmi napi ünnepségek előtt tervezték végrehajtani.

A Reuters emlékeztet, hogy a Leningrádi Erőmű Oroszország legnagyobb atomerőműve Szentpétervár közelében, míg a Kalinyini Atomerőmű 350 kilométerre északra található Moszkvától.

Az FSzB szerint a szabotőrök Lengyelországon és Fehéroroszországon keresztül jutottak be Oroszországba. Elmondták azt is, hogy mellettük őrizetbe vettek még két orosz bűntársat is.

A vádlottak bevallották, hogy együttműködtek Ukrajna külföldi hírszerző szolgálatával annak érdekében, hogy szabotázsakciókat készítsenek elő és kövessenek el Oroszország területén

- zárta közleményét az FSzB.

Címlapkép forrása: Getty Images