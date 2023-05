Történelmi mélyponton a líra, egekben a csődkockázat, de még nem tudni, lesz-e erdogani fordulat

Történelmi mélypontra gyengült az elnökválasztás utáni napokban a török líra a dollárral szemben, az államcsőd kockázat az egekbe ugrott, de még nem tudni, hogy lesz-e fordulat az erdogani gazdaságpolitikában – legalábbis ez rajzolódik ki a Reuters körképéből, amelyhez kilenc kormánypárti befolyásos emberrel beszélt.

Az előzetes várakozásoknál jobb eredményt elérő Recep Tayyip Erdogan török elnöknek áll a zászló a most vasárnapi második fordulóban és ha nyer, azzal akár megerősödhet abban a hitében, hogy az eddig vitt gazdaságpolitikai irány helyes, hiszen a szakértők régóta mondogatják neki, hogy a kamatcsökkentések erőltetése, a zuhanó líra mellett vágtató infláció, a negatív tartományba eső nettó jegybanki tartalékok, nem fenntartható utat jelentenek, de eddig mégsem lett óriási baj. Ráadásul jövő márciusban jönnek a helyhatósági választások, így fontos a következetesség, és korábban Erdogan maga mondta, hogy amíg hatalmon van, nem fognak emelkedni a kamatok.

Ezzel szemben befolyásos AKP-tagok, illetve egyes kormányzati tisztviselők fű alatt azon tanakodnak a hírügynökség körképe szerint, hogy tényleg mehet-e ez így tovább, fenntartható-e az export és a gazdasági növekedés erőltetése a líra értékének kárára, az infláció rovására, ami sokak életszínvonalát erodálta. Azt fontolgatják, hogy a választások után kisebb, fokozatos kamatemeléseknek kellene jönnie, a túlbonyolított monetáris politikai rendszer egyszerűsítésének és esetleg célzott hitelezésnek. Az elképzeléseik még nem tiszták és nem is prezentálták még Erdogannak, így pláne nem tudni, hogy milyen irányt vesz a török gazdaságpolitika a választások után és lesz-e egyáltalán fordulat.

Addig is megmarad viszont az erősen menedzselt árfolyam politikája, illetve az eseti beavatkozások a tünetek kezelésére. Ennek újabb jele, hogy a hírügynökség másik, csütörtöki anyaga szerint a török pénzügyi tárca, illetve jegybank is „megkérte” a napokban a török bankokat, hogy a megugró török államcsőd-kockázat fékezése érdekében vegyenek minél több devizakötvényt, mert ezzel a CDS-ár ugrását is fékezni tudják, illetve vissza tudják fordítani. Az 5 éves török CDS (a csődkockázat elleni biztosítás éves díját jelzi) az elnökválasztás első fordulója után mintegy 200 bázisponttal 700 bázispont fölé ugrott, de a megugró török devizakötvény vásárlások hatására tegnap 670 bázispontra, ma pedig 665 bázispontra visszaereszkedett. Ez a piaci árazás még mindig 36%-os kumulatív csődkockázati valószínűséget jelent, tehát a török államcsőd érzékelt kockázata továbbra is nagyon magas.

