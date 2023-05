Nincs megegyezés, de néhány nappal eltolták az ítéletnapot Amerikában

Bár sikerült csökkenteni a nézeteltéréseket a hétvégére, továbbra is kulcsfontosságú kérdésekben van egyet nem értés a demokraták és a republikánusok között a költségvetést illetően. Janet Yellen pénzügyminiszter bejelentette, hogy a tárca arra számít, június 5-ig lesz képes kifizetni kötelezettségeit a szövetségi állam, ha a törvényhozók addig nem jutnak megegyezésre az adósságplafon megemeléséről.

A Bloomberg szerint ezzel az eddiginél sokkal pontosabb időpontot állapított meg az amerikai kormány egy esetleges fizetésképtelenség beálltát illetően. Az új, június 5-ei időpont négy nappal később van, mint a korábban jelzett, és sokak által ismert június 1-jei dátum.

Az új, úgynevezett X-dátum több időt biztosít Kevin McCarthy képviselőházi elnök és Joe Biden elnök tárgyalóinak az alku megkötésére. A tárgyalócsoportok szerda óta nem találkoztak személyesen, de csütörtökön késő éjszakáig beszéltek, és pénteken is egész nap rendszeres kapcsolatban álltak egymással.

Biden péntek este a Fehér Házból Camp Davidbe távozóban azt mondta, hogy "nagyon optimista" a megállapodás esélyeit illetően, de reményei ellenére ez tegnap nem következett be. Patrick McHenry republikánus képviselő Yellen jelzését úgy kommentálta, továbbra is sürget a megegyezés, de "most már van egy biztos dátumunk".

