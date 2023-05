Megszületett a várva várt megállapodás: elkerülte Amerika a technikai csődöt

A Reuters összefoglalójában kiemeli, a megállapodást nem ünnepélyes keretek között jelentették be, a szövegezés pedig olyan kifejezéseket tartalmazott, amelyek tükrözték a tárgyalások keserű hangulatát és azt a nehéz utat, amely a megállapodásig vezetett.

Nemrég telefonon egyeztettem az elnökkel. Miután hónapokig vesztegette az időt, és nem volt hajlandó tárgyalni, most egy olyan elvi megállapodásra jutottunk, amely méltó az amerikai néphez

- tweetelte McCarthy az egyezséget követően.

Természetesen Joe Biden amerikai elnök is megszólalt, aki közleményében fontos előrelépésnek nevezte a megállapodást. Hozzátette, a mostani megállapodás kompromisszumot jelent, amely azt jelenti, hogy nem mindenki kapta meg azt, amit akart a tárgyalások során.

Ahogy arról korábbi részletes elemzésünkben beszámoltunk,

az elmúlt 12 ÉVBEN TÖBB ALKALOM IS VOLT, AMIKOR CSAK NÉHÁNY NAPON MÚLOTT AZ ÁLLAMCSŐD, ÉS MOST IS EZ A HELYZET ÁLLt FENN. A megállapodásnak köszönhetően viszont sikerül elkerülnie az Egyesült Államoknak a technikai csődöt.

A mostani megállapodás szerint az adósságplafon felfüggesztésre kerülne 2025 januárjáig, miközben a 2024-es és 2025-ös költségvetésben korlátoznák a kiadásokat, és visszavonnák a fel nem használt Covid-alapokat. Ezeken kívül felgyorsítanák egyes energiaprojektek engedélyezési folyamatát, és a szegény amerikaiaknak szánt élelmiszersegély-programok esetében néhány extra munkakövetelményt vezetnének be.

Kevin McCarthy újságíróknak kijelentette, várhatóan vasárnap fejezi be a törvényjavaslat kidolgozását, majd újra egyeztet Joe Bidennel, és szerdán szavaznak a megállapodásról.

McCarthy a megállapodást történelmi jelentőségűnek nevezte a kiadáscsökkentések tekintetében. Egyben elmondta, következetes reformokra kerülhet sor, amelyek kiemelik az embereket a szegénységből azáltal, hogy visszaterelik őket a munkaerőpiacra. Hangsúlyozta továbbá azt is, hogy a megállapodásnak köszönhetően visszaszorítják a kormányzati túlkapásokat az új adók és a kormányzati programok tekintetében.

A hónapok óta húzódó alkudozást kiemelt figyelemmel követte a világ, hiszen a megállapodás esetleges elmaradása rendkívül súlyos következményekkel járhatott volna. A Moody’s hitelminősítő például úgy számolt, egy négy hónapig fennálló csődhelyzet 4%-os GDP-visszaesést okozhatott volna, a részvénypiac jelentős esést szenvedett volna el és a munkanélküliség 6 millió fővel nőhetett volna az Egyesült Államokban.

Fontos azonban megjegyezni, hogy mindennek rendkívül csekély esélye volt, erre és az okokra az alábbi részletes elemzésében mutatott rá a Portfolio:

Kapcsolódó cikkünk 2023. 05. 26. Akár már ma este összejöhet a várva várt alku, de a súlyos önsorsrontásnak ez nem vet véget

Címlapkép forrása: Kevin Dietsch/Getty Images