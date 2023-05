Mutatjuk a következő napok várható időjárását

Portfolio 2023. május 29. 15:39

Kedden is alapvetően napos, gomolyfelhős időben lesz részünk. Lehetnek felhősebb tájak is, a gomolyokból pedig elszórtan alakulhatnak ki záporok, zivatarok. A napi menetnek megfelelően nagyobb számban délután és este, de egy-egy zivatar kitarthat késő estig is - írja az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ).