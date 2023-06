Eltűnhetnek a patikákból egyes készítmények a kormány gyógyszeradója miatt

Egy szerdán megjelent rendeletben a gyógyszergyárakra kivetett extraprofit adók szabályait is átírta a kormány. A támogatott forgalom utáni visszafizetési kötelezettség megemelése miatt azonban több szakértő is attól tart, hogy bizonyos készítményeket a nemzetközi gyógyszergyártók kivonhatnak a magyar piacról, amely érzékenyen érintené a betegellátást is - írja a Népszava gyógyszeripari szakértőkre hivatkozva.

Szerdán késő este jelent meg az a rendelet, amely előírta az extraprofitadók 2024-re történő kiterjesztését. Ebben a gyógyszergyártókat érintő extraprofitadók szabályait is átírta a kormány. A rendelet a gyártói különadó kulcsait ugyan lefelezte, a támogatott forgalom utáni visszafizetési kötelezettséget viszont megemelte bizonyos esetekben.

A gyógyszercégek esetében a támogatott forgalmuk utáni (gyógyszerkasszába történő) visszafizetés mértéke az alábbiak szerint változik:

Tavaly nyáron a kormány itt már bevezetett egy változtatást: korábban egységesen 20% volt a gyógyszergyártói és forgalmazói arányos visszafizetés, majd az extraprofitadó-szabály tavalyi életbe lépésével bejött egy új elem. Nevezetesen, hogy a 10 ezer forintot meg nem haladó termelői áras gyógyszerek esetén a visszafizetési arány marad 20%, a 10 ezer forintot meghaladó termelői áras gyógyszerek esetén viszont 28 százalékra emelkedik a befizetési kötelezettség. Az akkori vélemények szerint ez a drágább készítményeket forgalmazó (innovatív) nemzetközi hátterű cégeket hozta relatív hátrányba. A szerda késő este megjelent rendeletmódosítás pedig még tovább fokozza ezt a relatív hátrányt.

A 10 ezer forintot meghaladó termelői áras gyógyszerek esetén a 28%-os visszafizetési arány 40%-ra emelkedik.

A Népszava azt írja, hogy a nemzetközi gyártók egyelőre nem beszélnek a rendelet következményeiről, vélhetően a cégközpontok döntésére várnak. A kérdés, hogy az érintett készítményeket ilyen feltételekkel is tovább forgalmazzák-e a magyar piacon vagy inkább kivonják őket. Utóbbi döntés a betegellátást is érzékenyen érintené.

Ha nem is vonul ki cég, ellátási zavarok esetén még dönthet úgy, hogy a készítményeket ott forgalmazza, ahol a magyarországinál kedvezőbbek a feltételek. A modern gyógyszerekből, például az inzulinokból, véralvadás-gátlókból, daganatos betegeknek adható tápszerekből már most is előfordulhatnak hiányok, de a Népszava által megkérdezett szakértők szerin az extrapofit adó-módosítás miatt ez a lista tovább bővülhet, akár olyan készítményekkel is, mint a súlyos allergiás rohamra használatos néhány tízezer forintos adrenalin autoinjektor. A Népszava azt írja, ha egy gyógyszeripari világcég meghoz egy ilyen döntést, az általában végleges szokott lenni, és a kérdéses gyógyszereket csak a legritkább esetben vezetik vissza.

Több generikus készítmény sorsa is bizonytalanná válhat a lap által megkeresett szakértők szerint. A 40 százalékosra emelt visszafizetési kötelezettsége miatt ez a szegmens kerül a legnagyobb veszélybe, ugyanis ebben a körben számos hatóanyagból már csak generikus létezik, és ha ezeket nem éri meg forgalmazni, hatóanyag sem lesz elérhető.

