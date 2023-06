Nyugdíjasok, figyelem! Megjöttek az információk a 2024-es nyugdíjváltozásokról

Megkezdődött a jövő évi költségvetés elfogadása, ami a nyugdíjasok szempontjából sem mellékes terveket rögzít. A legfontosabb tudnivalókat foglaljuk össze röviden, így például azt is, hogy mekkora lesz 2024-ben a nyugdíjemelés mértéke, várható-e nyugdíjprémium, és mi lesz a 13. havi nyugdíjjal.

Több cikkünkben is részletesen foglalkoztunk a jelenleg is elfogadás alatt álló 2024-es költségvetéssel. Legutóbbi cikkünkben azt is bemutattuk, hogy minden más kiadási célnál többet költ a kormány a nyugdíjasokra, a 6000 milliárd forint feletti összeg a legnagyobb önálló tétel a költségvetés kiadási oldalán.

Banai Péter, a Pénzügyminisztérium államháztartásért felelős államtitkára a Magyar Nemzetnek adott nyilatkozatában foglalta össze a költségvetés nyugdíjasokat érintő adatait.

Az inflációt jövőre a kormány 6%-ra várja, ezért az év elején is ekkora emelésben részesülnek a nyugdíjasok.

13. havi nyugdíjat jövőre is folyósít a kormány, a kifizetésre a szokásos időpontban, február elején kerülhet sor. A több mint 2,5 millió jogosult 13. havi nyugdíjára összesen 449 milliárd forintot fordít az állam.

A nyugdíjasok a jövő év végén nyugdíjprémiumot várhatnak, erre a kormány 20 milliárd forintot különített el. A novemberi ellátás egynegyedét (de legfeljebb 20 ezer forintot) kell megszorozni annyival, amennyivel a GDP tényleges növekedése meghaladja a 3,5 százalékot (de legfeljebb 4-gyel).

Összegekben kifejezve a fenti tételek így néznek ki.

A jelenlegi 208 ezer forintos átlagnyugdíjjal számolva a 6%-os emelés jövőre havi 12 500 forintnyi pluszt jelenthet, ami éves szinten 150 ezer forintnyi többletnyugdíj.

A 2024 novemberében várható nyugdíjprémium egyszeri összege legfeljebb 12 ezer forint lehet.

A 13. havi nyugdíj pedig jövő februárban már a megemelt összegben érkezhet, ami egyszeri 220 ezer forint körüli többletet jelent az érintettek számára.

Ha tehát a fenti számításainkból indulunk ki, akkor

az átlagnyugdíjban részesülő időskorú jövőre éves szinten 150 ezer + 12 ezer + 220 ezer forinttal járhat jobban, ami összesen 382 ezer forint.

Ez 15,3%-kal lesz várhatóan több, mint a 2023-ban várható egész éves nyugdíjból származó jövedelme.

Azt is jelezte az államtitkár az idei nyugdíjak kapcsán: a hatályos rendelkezések szerint ha az infláció az augusztusi állás szerint túllépi az adott évi nyugdíjemelés mértékét, akkor novemberben – januárra visszamenőleg – kiegészítő emelést kell folyósítani. Banai Péter Benő aláhúzta: a kormány folyamatosan nyomon követi az infláció alakulását, s ha erre szükség lesz, novemberben, adott esetben még előtte is korrigálja a nyugdíjakat.