Új magánkórházat nyitott a TritonLife Csoport, és közben nagy dolgokat ígér

Teljes betegutat kiszolgáló fejlesztést hajtott végre a TritonLife Csoport Miskolcon - jelentették be csütörtökön. A beruházás révén több tízezer orvos-beteg találkozással, több ezer műtéttel csökkenthetnek a várólisták a magán- és az állami egészségügy együttes jelenléte révén az északkelet-magyarországi régióban.

Az új TritonLife Magánkórház Miskolc és a járóbeteg-ellátást, valamint komplex képalkotó diagnosztikai vizsgálatokat biztosító miskolci MacroKlinika összekapcsolódása révén olyan magánegészségügyi intézményrendszer kezdi meg működését, amelyben a teljes betegút végig követhető (járóbetegellátás, teljes diagnosztika, fekvőbeteg ellátás, akár hosszabb kórházi ápolást igénylő műtéti beavatkozások, valamint egynapos sebészeti beavatkozások) - olvasható a cég közleményében.

A Nemzeti Népegészségügyi Központtól elsőként kapott engedélyt egy teljes betegutat komplex módon kiszolgáló, integrált magánegészségügyi intézményrendszer, amelynek a 3 milliárd forintos beruházással újonnan létrehozott TritonLife Magánkórház Miskolc mellett, fontos eleme a járóbeteg ellátást és képalkotó radiológiai diagnosztikát végző MacroKlinika.

A miskolci, északkelet-magyarországi régiót kiszolgáló TritonLife ellátási rendszerben 30 szakterületen csaknem 150 orvos látja el a betegeket. Az évi több mint 30.000 orvos-beteg találkozásra, évi 3-4000 műtétre, többezer képalkotó diagnosztikai vizsgálatra alkalmas teljeskörű ellátó kapacitás az állami ellátórendszerre nehezedő terheket is enyhíti majd a járó-, fekvőbeteg ellátásban, valamint a diagnosztikai területeken egyaránt.

Az intézmény oktató és gyakorlati helyet biztosít a leendő egészségügyi szakdolgozók részére a Miskolci Egyetemmel együttműködésben, továbbá csatlakozik a TritonLife Csoport államilag akkreditált, szakorvosképzésben is részt vevő országos magánkórház láncolatához.

Fábián Lajos, a TritonLife-csoport alapító-elnöke és szakmai stratégiai vezetője, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége (VOSZ) Társelnöke, és Egészségügyi Tagozatának elnöke hangsúlyozta: az oktatásban és a továbbképzésben is új lehetőség nyílik a régióban azzal, hogy – a szakorvosképzésben való részvételen túlmenően – a Miskolci Egyetemmel, és - reményeink szerint - az Országos Kórházi Főigazgatósággal (OKFŐ) is együttműködve bekapcsolódhatunk a komoly munkaerőhiánnyal küzdő terület, az egészségügyi szakdolgozók képzésébe is.

A Miskolci Egyetemmel kidolgozás alatt álló együttműködési megállapodásnak köszönhetően radiográfus, védőnő, szakápoló és egészségturisztikai menedzser képzés gyakorlati helyéül is szolgálhat az intézmény.

Szabó Gergely, a TritonLife kelet-magyarországi (Miskolc és Debrecen) régiójának operatív vezetője, a Macroklinika ügyvezetője ismertette, hogy a Macroklinika 30 orvosszakmai területet felölelő járóbeteg-ellátás évente 30.000 orvos-beteg találkozó lebonyolítására képes, ezzel az új kapacitással már az ország legnagyobb, országos lefedettséget biztosító magánegészségügyi ellátója a TritonLife.

„A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház, mint kiválóan működő nagy múltú, széles spektrumú vármegyei kórház teljes mértékben mögénk állt, mint háttérintézmény. Ezt a jól működő állami kórházat szeretnénk a kapacitásainkkal magánszolgáltató partnerként erősíteni.” Hozzátette, hogy a MacroKlinika olyan 5 éve működő intézmény, ahol 2300 négyzetméteren a járóbeteg ellátás mellett történik a teljes diagnosztika, az egynapos ellátásban pedig hamarosan elindulnak a fül-orr-gégészeti és szemészeti beavatkozások. A többi fekvőellátást igénylő beavatkozást, így például az ortopédia, trauma, kézsebészet, nőgyógyászat műtéteit az új TritonLife magánkórházban végzik majd.

A csoport 2022 végére 17,5 milliárd forint nettó árbevétel mellett, összességében már évi 9.600 műtétet végeztek különböző szakterületeken, és 392.000 orvos-beteg találkozás történt intézményeikben. A TritonLife Csoport egész régiók járóbeteg és egynapos sebészeti ellátásáért felel, Budapesten a három nagy járóbetegközpont mellett átadás előtt áll a harmadik magánkórháza, valamint megkezdte tesztüzemét központi laboratóriuma. TritonLife Csoport dinamikusan terjeszkedik a vidéki nagyvárosokban is, fokozatosan az egész országra kiterjesztve minőségcentrikus kiválósági központjainak működését, ezzel az állami ellátást is segítve. A TritonLife központjai országszerte már 9 városban - Budapest, Budaörs, Debrecen, Eger, Kaposvár Szeged, Veszprém, Hódmezővásárhely, Miskolc - és 16 helyszínen elérhetők. Jelenleg már 7 magánkórház, 8 járóbeteg klinika, laborhálózat, és 1 új radiológiai diagnosztikai központ szolgálja a TritonLife csoport ügyfeleit. A TritonLife Csoport által foglalkoztatott orvosok és szakdolgozók száma 2022-ben 40 százalékkal, 1.157 főre emelkedett, melyből 402 fő alkalmazott és 755 fő szerződéses szakember.

