Javában folyik az AI-fegyverkezési verseny, nem szabad most lassítani

A big data elemzésére szakosodott, elsősorban katonai állami megrendelésekből élő AI-cég Palantir vezérigazgatója, Alex Karp ellenzi a mesterséges intelligencia kutatásának szüneteltetését, szemben a Future of Life Institute nyílt levelével, amelyet számos nagy név aláírt a tech-szférából. Karp szerint jelenleg is a hidegháborúhoz hasonló módon folyik az AI-fegyverkezési verseny, és ha most lassít, akkor hátrányba kerülhet az Egyesült Államok.