Központban a gyermekek védelme: fontos lépésre készül Dánia

Dánia célja a nagy technológiai cégek (Google, Snapchat, Meta) gyerekekről való adatgyűjtésének korlátozása, a fiatalokról szóló adatok tömeges felhalmozásának megfékezése érdekében - közölte a dán kormány hétfőn.

A cél az, hogy a gyerekek 13 éves kor helyett csak 15-16 éves koruktól járulhassanak hozzá személyes adataik megosztásához. A terv szerint a vállalatoknak szülői engedélyre is szükségük lenne a meghatározott kor alatti gyerekek adatainak felhasználásához.

A technológiai óriásoknak nagyobb felelősséget kell vállalniuk

- közölte Morten Bodskov, az üzleti ügyek minisztere, amikor a kormány bejelentette kezdeményezéseit a globális technológiai cégek befolyásának korlátozása érdekében.

Véget kell vetnünk az átláthatatlan algoritmusoknak, amelyek őrült módszereket alkalmaznak a gyerekek és felnőttek képernyő előtt tartása érdekében, és elképzelhetetlen mennyiségű személyes információt gyűjtenek róluk

- mondta.

A technológiai cégek szankcionálása érdekében tett lépésekre azután került sor, hogy Németországban nemrég fogadták el a törvényt, miszerint a gyerekek csak 16 éves koruktól járulhatnak hozzá személyes adataik megosztásához, és Európa több más országában is hasonló törvények megalkotásán dolgoznak. Az Egyesült Államok kormánya is egy olyan online adatvédelmi törvényen kialakításán dolgozik, amely megtiltaná a cégeknek, hogy szülői hozzájárulás nélkül személyes információkat gyűjtsenek a 16 évesnél fiatalabb gyerekeikről és lehetővé tenné a fiatal felhasználók számára a korábban megadott személyes adataik törlését is.

A Reuters értesülései szerint a nagy vállalatok korlátozására irányuló dániai tervek, amelyek egy szakértői testület ajánlásain alapszanak, még ebben az évben lépnek életbe. A gyerekek érzékeny tartalmaktól - pornográf felvételek, háborús videók - való távol tartása érdekében életkorellenőrzési intézkedéseket is bevezetnének - olvasható a dán gazdasági minisztérium közleményében.

Címpkép: Shutterstock