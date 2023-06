Támadó orosz páncélosok feletti győzelmet jelentettek az ukránok, de van egy furcsaság

Ukrán hírforrások szerint Oroszország ellentámadást kísérelt meg a frissen elfoglalt települések visszaszerzésére a Mokri Jali folyó völgyében. Az ellentámadás híreinek ellentmond, hogy az orosz csapatok észak felől dél felé, pont a fő orosz védelmi vonalak irányába haladtak. Az orosz veszteségek egy BMP lövészpáncélosról és egy T-72-es harckocsiról szólnak.

Source video:Again: Of course not 100% certain what happened here, but the Russians entered Storozheve from the N-W, at least judging from the video. pic.twitter.com/G8mLhTK8Pc