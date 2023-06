Itt a Fed kamatdöntése: nem emelt a jegybank, de így is sokkolta a piacokat

"A közelmúlt mutatói arra utalnak, hogy a gazdasági tevékenység szerény ütemben tovább bővült. Az elmúlt hónapokban erőteljes volt a munkahelyek számának növekedése, és a munkanélküliségi ráta alacsony maradt. Az infláció továbbra is magas" - így kezdődik a közlemény, ebben semmi új nincs..

"Az amerikai bankrendszer szilárd és ellenálló. A háztartások és a vállalkozások hitelfeltételeinek szigorodása valószínűleg hatással lesz a gazdasági aktivitásra, a munkaerő-felvételre és az inflációra. E hatások mértéke továbbra is bizonytalan. A bizottság továbbra is nagy figyelmet fordít az inflációs kockázatokra" - ezek a sorok is szerepeltek a korábbi közleményekben.

Ezt követi a döntés ismertetése, végül pedig ismét az adatvezérelt szemléletet hangsúlyozza a jegybank:

"A monetáris politika megfelelő irányvonalának értékelése során a bizottság továbbra is figyelemmel kíséri a beérkező információk gazdasági kilátásokra gyakorolt hatását. A bizottság készen áll arra, hogy szükség szerint kiigazítsa a monetáris politika irányvonalát, ha olyan kockázatok merülnek fel, amelyek akadályozhatják a bizottság céljainak elérését. A Bizottság értékelései során az információk széles körét veszi majd figyelembe, beleértve a munkaerő-piaci helyzetre, az inflációs nyomásra és az inflációs várakozásokra, valamint a pénzügyi és nemzetközi fejleményekre vonatkozó adatokat" - kiemelés tőlünk.