Pozitív fejleményekről számoltak be az év egyik fontos csúcstalálkozójáról

Állítólag több előrelépés is történt a decemberi dubaji klímacsúcsot megelőző bonni fórumon, de konkrétumokról nem számoltak be - adta hírül a Reuters

Mi is beszámoltunk arról, hogy az ENSZ főtitkára, António Guterres hangsúlyozta, hogy az országoknak és vállalatoknak a kibocsátáscsökkentés mellett az olaj, a szén és a gáz fokozatos megszüntetésére is törekedniük kell. A Reuters megjegyzi, hogy a decemberi dubaji klímacsúcs házigazdája, az olajtermelő Egyesült Arab Emírségek szerint a kibocsátáscsökkentést kell fókuszba helyezni, ugyanakkor azt ők is elismerték, hogy előbb-utóbb elkerülhetetlen lesz az üzemanyagok leépítése.

Az ENSZ a decemberi csúcs előfórumának tekintett bonni tárgyalások kapcsán arról számolt be, hogy sikerült eredményeket elérni az éghajlatváltozás mérséklését célzó intézkedések finanszírozása, az általa okozott károkért való felelősség kezelése terén, azonban konkrét részletek nem derültek ki. A résztvevők arról is nyilatkoztak, hogy a legfontosabb cél olyan döntések előkészítése lenne, mely a globális felmelegedés mértékét 1,5°C-ban korlátoznák.

Aktivista csoportok kifejezték, hogy a gazdag iparosodott országok nyomást gyakorolnak a fejlődő államokra, hogy kötelezzék el magukat olyan intézkedések mellett, mint például a megújuló energiaforrások bővítése, anélkül, hogy figyelembe vennék pénzügyi korlátaikat.

