Németország vészhelyzeti gyakorlatokkal készül a gázhiányra

Bár Európa legnagyobb gazdasága tavaly télen sikeresen elhárította a gázválságot, a tavaly júniusban bevezetett vészhelyzet végét még nem jelentette be.

Az e hónapban bekövetkezett viharos áringadozások ugyanis arra emlékeztetnek, hogy az ellátási kockázatok továbbra is fennállnak.

Az ország gazdasági minisztere a múlt héten arra figyelmeztetett, hogy Németország még mindig arra kényszerülhet, hogy leállítsa vagy akár le is kapcsolja az ipari felhasználás egy részét, ha az Ukrajna és Oroszország között kötött gáztranzit-megállapodást nem hosszabbítják meg, miután az jövő év végén lejár.

A németországi gáztárolók üzemeltetői arra is figyelmeztettek, hogy a tárolók 2024 januárjára teljesen kimerülhetnek - még akkor is, ha a jelenlegi alacsony kereslet továbbra is fennmarad.

Az egynapos teszt a maga nemében az első, és a különböző tartományok, hivatalok, hálózatüzemeltetők, gázszolgáltatók és nagy ipari fogyasztók részvételével zajlik majd - mondta a szövetségi hálózati ügynökség szóvivője. A hangsúly az ügynökség kommunikációs és döntéshozatali eljárásán van szűk keresztmetszet esetén.

