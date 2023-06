Forradalmi javaslat London polgármesterétől, ami magyarok százezreit is érintheti

London polgármestere szerint a Nagy-Britanniában élő EU-állampolgároknak meg kell adni a jogot arra, hogy szavazhassanak a brit parlamenti választásokon.

Sadiq Khan csütörtökön, a brit EU-tagságról 2016. június 23-án tartott népszavazás hetedik évfordulóján tett közzé nyílt levelet a 9 milliós brit fővárosban élő több mint egymillió európai uniós állampolgár számára. Khan - aki a legnagyobb brit ellenzéki erő, a Munkáspárt képviseletében áll a londoni városháza élén - közölte: rendkívül hálás azért, hogy az "uniós londoniak megőrizték hitüket és továbbra is Londont tartják otthonuknak", annak ellenére is, hogy "elrettentő bizonytalanságok" övezik a tartós letelepedett státus megszerezhetőségét, emellett a konzervatív párti kormány "bevándorlásellenes retorikát" alkalmaz és a Nagy-Britanniában élő EU-állampolgárokat tárgyalási alkupozíciójának javítására használja.

A londoni polgármester szerint a Londonban élő EU-állampolgárok London önazonosságának, történelmének és jövőjének kulcsfontosságú részei, akiknek jogaiért ő mindig kiáll.

Sadiq Khan közölte: éppen ezért ő is csatlakozik azokhoz a felhívásokhoz, amelyek szerint biztosítani kell a jogot a Nagy-Britanniában élő EU-állampolgároknak arra, hogy szavazhassanak a brit parlamenti választásokon.

"Önök szavazhatnak a helyhatósági és a polgármester-választásokon, és helyénvaló lenne, ha Önöknek is lenne szavuk abban, hogy kik alkotják az Önökre is hatályos törvényeket" - fogalmaz nyílt levelében a londoni polgármester. Ugyanezt nemrégiben a Munkáspárt egy másik magas rangú képviselője is szorgalmazta.

Jonathan Reynolds, a Labour árnyékkormányában az üzleti ügyekért felelős miniszter posztjának várományosa a BBC brit közszolgálati televízió vasárnapi politikai magazinműsorában néhány hete úgy fogalmazott: a Munkáspárt véleménye szerint "érvek szólnak amellett", hogy akik Nagy-Britanniában élnek és hozzájárulnak az ország gyarapodásához, azok részesei lehessenek a brit demokrácia működési folyamatának is. Reynolds hozzátette, hogy a Munkáspárton belül a választási program kidolgozásának részeként erről a kérdésről is folynak az egyeztetések.

Az EU-tagállamok törvényesen Nagy-Britanniában élő polgárainak a brit állampolgárokhoz hasonlóan kötelező feliratkozniuk a brit választói listára, de jelenleg csak a brit helyhatósági, illetve a walesi és a skóciai törvényhozási választásokon voksolhatnak, a nagy-britanniai országos parlamenti választásokon nem. Ez alól csak a Nagy-Britanniában élő ír állampolgárok jelentenek kivételt a két ország évszázadokra visszanyúló közös múltja okán.

Nagy-Britannia 2020. január 31-én kilépett az Európai Unióból, miután az uniós tagságról éppen hét éve rendezett népszavazáson a kilépésre voksolók kerültek szűk, 51,89 százalékos többségbe.

Az országos átlagon belül azonban a londoniak - 70 százalékos részvétel mellett - 60 százalékos arányban arra voksoltak, hogy Nagy-Britannia maradjon az EU tagja.

A bennmaradásra legnagyobb arányban szavazó tíz országos választókörzet közül hét Londonban volt, és a brit főváros egyes kerületei - köztük Hackney, Lambeth és Haringey - 75 százalékot meghaladó arányban voksoltak a további EU-tagságra.

