Szupercella alakulhat ki Magyarország felett - Figyelmeztet az Országos Meteorológiai Szolgálat

Péntek estétől nő a heves zivatarok esélye, ezek idején nagyméretű jégre, viharos széllökésekre és felhőszakadásra kell számítani - írta az Országos Meteorológiai Szolgálat a Facebook-oldalán.

A pénteken érkező hidegfront "kitűnően tudja hasznosítani" az elmúlt napokban felhalmozódott labilitási energiát, vagyis a zivatarok számára rendelkezésre áll a kellő mennyiségű "üzemanyag".

Várhatóan az esti óráktól válhat aktívabbá egyre nagyobb területen a légkör, de már ez előtt, tehát a hidegfront érkezése előtt, délután is kialakulhatnak az országban záporok, zivatarok.

Estétől nő a heves zivatarok kialakulási esélye.

A zivatarok rendszerbe szerveződve haladhatnak délnyugat felől északkelet felé, környezetükben nagyméretű (2-4 centiméteres, helyenként öt centisnél is nagyobb jégre), viharos, erősen viharos (akár óránkénti 90-100 kilométeresnél erősebb) széllökésekre, valamint felhőszakadásra (20-50 milliméternyinél több csapadékra) is számítani kell. Emiatt a legmagasabb, harmadik fokú (piros) riasztást is kiadhatják.

Felhívták a figyelmet arra, hogy nagyobb eséllyel a déli országrészben lehetnek heves zivatarok.

Mi az a szupercella?

Szupercella akkor alakul ki, amikor egy zivatarfelhő több légköri tényező okán ún. forgó feláramlással rendelkezik. A forgás oka leginkább a szélnyírás (a szél erejének és irányának a magassággal történő változása). Amikor egy forró, meleg periódust egy markáns hidegfront szakít meg, zivatarláncokba rendeződhetnek. A zivatarláncok szabályosan rendezett viharfelhők, amik több kilométer hosszúságúak is lehetnek. Az ilyen láncokban kialakulhatnak fejlett zivatarfelhők is, amelyeket szupercellának nevezünk. A szupercella hevesebb, mint egy átlagos cella vagy zivatarfelhő, mert a szupercellából akár 2cm-es vagy nagyobb jég is hullhat, akár 100km/h széllökés is lehetséges, és a villámok száma percenként meghaladhatja a 80 000 kisülést. Forrás: Wikipédia

