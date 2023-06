A kormány már sejti, hogyan kezelné az MNB hatalmas veszteségét

Utolsó hetébe lépett a 2024. évi költségvetés vitája. Ehhez kapcsolódó kérdéseket tárgyalt a Gazdasági Kabinet ülése, többek között a Magyar Nemzeti Bank veszteségrendezésének javaslatát – írta Facebook-oldalán Varga Mihály. A pénzügyminiszter bejegyzéséből az nem derül ki, milyen megoldásban gondolkodnak, de vélhetően az Európában több helyen meglévő negatív saját tőke lehet a kiút a helyzetből.

A jövő héten tarthatja az Országgyűlés a 2024-es költségvetési törvény végszavazását, most a hajrában a gazdasági kabinet tárgyalt még lényeges kérdéseket. Varga Mihály posztja alapján ilyen például az MNB veszteségtérítésének kérdése, azonban az nem derül ki, milyen javaslat került a kabinet asztalára.

Korábban több cikket írtunk az MNB veszteségrendezéséről, a Költségvetési Tanács is kifogásolta, hogy a jövő évi büdzsében nem szerepel az akár 300-400 milliárd forintos tétel. A jelenlegi szabályok szerint ugyanis amennyiben a jegybank saját tőkéje a jegyzett tőke alá esik, akkor a különbözetet öt év alatt egyenlő részletekben kell megtérítenie a költségvetésnek, vagyis ennyi idő van a feltőkésítésre. Ezzel kapcsolatban az év elején fogadták el a jegybanktörvény módosítását, ami ezt az ötéves türelmi időt bevezette.

Azonban a jelek szerint még öt évre elosztva is túl nagy teher lehet az MNB vesztesége, hiszen becslések szerint az idén akár 2000 milliárd forinttal is csökkenhet a saját tőke, ami 400 milliárd forint körüli terhet jelentene a 2024-es költségvetésben. Ezzel nem számolt eddig a javaslat, Gulyás Gergely a Kormányinfón az erre vonatkozó kérdésre úgy válaszolt, hogy várják a javaslatokat az MNB-től arra vonatkozóan, hogy ez a teher minél kisebb, vagy lehetőleg semekkora ne legyen.

Rá egy napra Virág Barnabás MNB-alelnök fel is dobta a labdát, amikor azt mondta, hogy a nemzetközi gyakorlat alapján negatív saját tőkével is tudnak hitelesen működni jegybankok. Vagyis vélhetően a probléma áthidalása azzal történhet meg, hogy az MNB saját tőkéje tartósan negatív lesz, így nem kell a költségvetésnek kipótolnia azt. Ilyenre több példa is van Európában, úgy tudjuk, hogy minden esetben az Európai Központi Bank (EKB) jóváhagyása szükséges hozzá, erre várhatnak esetleg még a hazai hatóságok.

