Megugrottak a kiadások, drágult a brit monarchia

A Buckingham-palota által csütörtökön ismertetett beszámoló szerint a március 31-én zárult 2022-2023-as pénzügyi évben 107,5 millió font (több mint 46 milliárd forint) hivatalos dologi kiadással járt a királyság intézményének működtetése.

Ez öt százalékkal több a monarchiára fordított előző évi nettó összegnél.

Az emelkedést a beszámoló szerint mindenekelőtt a monarchia első számú londoni hivatala és rezidenciája, a Buckingham-palota renoválásának költségei okozták. A London központjában emelkedő palota felújítására az elmúlt pénzügyi évben 43 millió fontot fordítottak.

A Buckingham hercege által 1703-ban épített, hatalmas ősparkkal körülvett, 775 szobás palotában, amely 1837 óta szolgál királyi lakhelyként, 2017-ben kezdődtek az eddigi legnagyobb mértékű renoválási munkálatok, amelyek várhatóan 2027-ig tartanak, 369 millió fontos költségvetéssel.

A renoválást nem lehetett halogatni, mert a Buckingham-palota 32 kilométernyi vízvezetékrendszere, 160 kilométernyi elektromos hálózata és 40-50 éves gépészeti berendezései olyan mértékben elhasználódtak, hogy

a szakértők szerint egyre nagyobb a tűz és a csőtörés veszélye.

A palotában van a felbecsülhetetlen értékű királyi művészeti gyűjtemény, a Royal Collection jelentős része, és az is veszélybe kerülhetne az elhasználódott infrastruktúra meghibásodásából eredő esetleges tűz vagy beázás esetén.

Figyelmeztető példa is akad: 1992-ben a windsori kastélyban pusztított hatalmas tűzvész, és a károk helyreállítása öt évig tartott. Szakértői számítások szerint egy hasonló méretű tűz a Buckingham-palotában negyedmilliárd font kárt okozhatna.

A Buckingham-palota legutóbb 71 éve, 1952-ben esett át alapos - de akkor sem teljes körű - tatarozáson, abban az évben, amikor a tavaly szeptemberben elhunyt II. Erzsébet királynő trónra lépett.

A monarchiára elkülönített állami juttatást - Sovereign Grant - a királyi birtokokat, kereskedelmi ingatlanokat és egyéb befektetéseket kezelő független holding, a Crown Estate éves költségvetési befizetéseinek 25 százalékára emelték a 2017 és 2027 közötti időszakban a korábbi 15 százalékról, éppen azért, hogy finanszírozni lehessen a Buckingham-palota renoválását.

A Sovereign Grant az elmúlt pénzügyi évben 86,3 millió font volt, ugyanannyi, mint egy esztendővel korábban. Ez az Egyesült Királyság minden egyes lakójára 1,29 font kiadást jelentett.

A monarchia tényleges dologi kiadásai azonban ezt 21,2 millió fonttal meghaladták, és ehhez a Buckingham-palota felújítási költségei mellett hozzájárultak a néhai uralkodó nagyszabású búcsúztatási szertartásainak és az új uralkodó, III. Károly király beiktatási ceremóniájának kiadásai, valamint az emelkedő infláció.Korábban megírtuk, hogy a köztársaságpárti Republic csoport szerint míg a királyi család azt állítja, hogy nagyon kevésbe kerül eltartásuk, rengeteg rejtett költség van, és a monarchia évente több mint 345 millió fontba (közel 150 milliárd forint) kerül az adófizetőknek. A Republic szerint figyelembe kell venni, hogy nem a Sovereign Grant-et használják a biztonsági költségek fedezésére, amely általában a fővárosi rendőrséget, a Metropolitan Police-t terheli.

II. Erzsébet királynő - III. Károly édesanyja - 2022. szeptember 8-án, életének 97., uralkodásának 71. esztendejében hunyt el skóciai nyári rezidenciáján, Balmoral kastélyában.

A monarchia gazdálkodásáról szóló csütörtöki éves jelentés szerint a néhai uralkodó búcsúztatási ceremóniái 1,6 millió fontba (688 millió forintba) kerültek.

A monarchia működtetésére folyósított állami apanázs és a tényleges kiadások közötti különbség zömét a Sovereign Grant juttatásaiból képzett tartalékok 20,7 millió fontos megcsapolásából fedezték.

A gazdálkodási kimutatás szerint egyébként a családtagok a tavalyi pénzügyi évben több mint 2700 hazai és külföldi hivatalos rendezvényen vettek részt.

A királyi család emellett energiatakarékossági erőfeszítéseket is tett: a rezidenciák lakott helyiségeit a téli fűtési szezonban legfeljebb 19 fokra, a nem folyamatosan lakott helyiségeket legfeljebb 16 fokra lehetett felfűteni.

A királyi kiadások 5%-kal emelkedtek a megélhetési válság idején. De ne aggódj, a kéttucatnyi hatalmas házuk egyikében letekerték a fűtést

- reagált a Republic.

Royal spending up 5% during a cost of living crisis. But don't worry, they've turned down the heating in one of their two dozen huge homes. #NotMyKing