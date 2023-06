Célegyenesben a magyar fociban sosem látott üzlet – Már ma új csapatba igazolhat Szoboszlai Dominik

Hetek óta húzódik Szoboszlai Dominik átigazolási ügye, eddig a Newcastle United tűnt a legesélyesebb kérőnek, azonban az utóbbi napokban beszállt a versenybe a Liverpool is. Sőt, Fabrizio Romano transzferguru értesülései szerint a célegyenesbe fordultak a tárgyalások, a lényegi kérdésekről megegyezett az angol sztárcsapat és a Leipzig.

Negotiations between Liverpool and RB Leipzig for Dominik Szoboszlai are very advanced and progressing to the final stages. ️ Key points being clarified on the price between the two clubs. No issues on player side.More to follow. #LFC