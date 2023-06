Úgy néz ki, eldőlt: Szoboszlai Dominik csatlakozik a világ focielitjéhez - Íme a magyar, akiért a valaha volt legtöbbet fizettek

Ma délelőtt robbant a hír, hogy Szoboszlai Dominik, a magyar labdarúgó válogatott csapatkapitánya a Liverpoolba igazolhat. Fabrizio Romano transzferguru arról értesült, hogy a lényegi kérdésekről megegyezett az angol sztárcsapat és a Leipzig, és még ma nyélbe is üthetik az üzletet. A Szoboszlai szerződésében szereplő kivásárlási záradék július 1-ig él, ezért is kellett gyorsan lépnie a klubnak.Fabrizio Romano azt írja:

Szoboszlai Dominik 70 millió eurós átigazolást követően a Liverpool játékosa lett.



BREAKING: Dominik Szoboszlai to Liverpool, here we go! Understand RB Leipzig are now informed that Liverpool have triggered the release clause. 70m deal done, to be signed soon.Personal terms agreed, Szobos ready for medical tests soon.Huge signing for . #LFC