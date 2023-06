Váratlant lépett az ÁKK, megrohanták a magyar kötvényeket a befektetők

Meglepetésre a jövő hétre visszavásárlási aukciót hirdetett az ÁKK két rövid lejáratú állampapír, a 2023/A és a 2024/B sorozatok esetében. Ez pedig szokatlan piaci reakciót váltott ki, az érintett papírok hozama percek alatt 60-100 bázisponttal zuhant.

Jövő szerdán visszavásárlási aukciót tart az ÁKK a 2023/A és 2024/B sorozatokra – derül ki az adósságkezelő pénteki hírleveléből. Ez azért meglepő, mert utoljára tavaly augusztusban, vagyis majdnem egy éve volt példa hasonló lépésre.

A mostani reakciót az váltotta ki, hogy a kormány lépéseinek következtében sok piaci szereplőnek, elsősorban befektetési alapnak kellett gyorsan nagy mennyiségű diszkont kincstárjegyet venni. Ezért ezeknek az állampapíroknak a hozama leesett 10 százalék környékére. Így viszont kialakult egy olyan anomális a piacon, hogy az idén novemberben és jövő júniusban lejárú berövidült kötvénysorozatok másodpiaci hozama 11,5-12 százalék volt, ami lényegesen magasabb volt a dkj-hozamoknál.

Ezt a piaci félreárazást vette észre az ÁKK és reagált a visszavásárlási aukcióval. Nekik ugyanis az eddigi szinten bőven megérte megvenni a 2023-as és 2024-es papírokat, hiszen olcsóbban tudott rövid kincstárjegyekből finanszírozást szerezni. A pénteki bejelentésre aztán rögtön reagált a piac is, a két érintett sorozat másodpiaci hozama 60-100 bázisponttal zuhant. Így már a 2023/A és a 2024/B is 11 százalék alatt forog a másodpiacon. Ha a jövő hét elején ez a hozamesés folytatódik, akkor adott esetben az is lehet, hogy nem él végül a visszavásárlási lehetőséggel az adósságkezelő. A jövő szerdai tender tájékoztatójában egyébként nem szerepel keretösszeg, vagyis a befektetők korlátlanul nyújthatnak be ajánlatokat, és az ÁKK eldöntheti, hogy azokból mennyit fogad el.

Az ÁKK honlapján található adatok szerint a 2023/A sorozatból jelenleg 922,2 milliárd forintnyi, míg a 2024/B-ből 814,3 milliárdnyi van a piacon.

Piaci forrásból egyébként úgy tudjuk, hogy továbbra is vannak nyitott kérdések a befektetési alapokra vonatkozó szabályozás körül. A rendelet szerint ugyanis július elsejétől kell megfelelni a szigorúbb szabályoknak és több rövid állampapírt tartani, viszont egyesek úgy értelmezik, hogy él egy hónap türelmi idő augusztusig. Az ügyben egyelőre a Gazdaságfejlesztési Minisztérium (GFM) állásfoglalását várja sok piaci szereplő, de óvatosságból már bespájzoltak kincstárjegyekből, nehogy megsértsék a szabályt júliustól.

Az új szabályozás azt írja elő, hogy az alapoknak likvid eszközeik 20 százalékát kell diszkont kincstárjegyben tartaniuk, ebben is volt egy kis értelmezésbeli fennakadás, hiszen az állampapírok is likvid eszköznek minősülnek. Így akár az a helyzet is előállhat, hogy néhány szereplőnek, elsősorban kötvényalapoknak kötvényeket kell eladni, hogy megfeleljenek a limitnek.

