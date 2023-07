Figyelmeztet a szakértő: csúnyán visszaeshet a francia turizmus, a zavargások miatt inkább kerülik az országot

Franciaországban a zavargások jelentősen visszavethetik az idegenforgalmat - mondta az M1 aktuális csatorna hétfő délutáni Híradójában Kiss Róbert Richárd.

A turisztikai szakértő szerint már most látni az események rövid távú hatásait, hiszen egyre többen halasztják el vagy akár vissza is mondják a franciaországi útjaikat, főképp az amerikai vendégek. Kiss Róbert Richárd szerint érthető, hogy az üdülni vágyók nem szeretnek bizonytalanságba érkezni, ám ez jelentős bevételkieséssel is jár.

Franciaország a vendégek számát és az idegenforgalmi bevételt tekintve eddig a világ legjelentősebb államai közé tartozott, még a járvány alatt is jelentős haszna származott a turizmusból. A mostani csökkenés mértékét ugyanakkor egyelőre megbecsülni sem lehet, hiszen még mindig nem látni a zavargások végét - fogalmazott.

Címlapkép: Getty Images