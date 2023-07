Meg kéne hosszabbítani egy fontos szankciós kivételt Magyarország számára?

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szlovák kollégáját fogadta nemrég Budapesten, ahol többek között szóba került a Mol-csoporthoz tartozó szlovák Slovnaft egyedi helyzete is.

Szijjártó Péter a Miroslav Wlachovskyval tartott közös sajtótájékoztatóján az Oroszországgal szembeni európai uniós szankciókról is beszélt, és figyelmeztetett, hogy az év végén lejár egy fontos kivétel, amelynek alapján a Mol-csoporthoz tartozó szlovák Slovnaft értékesíthet orosz kőolajból származó olajtermékeket Csehországban.

Kiemelte: a vállalat óriási, százmillió eurós beruházásokba kezdett, hogy a pozsonyi finomítója képessé váljon más forrásból származó kőolaj feldolgozására is, de a munkálatokhoz még egy évre van szükség.

Ezért azt kérjük az Európai Uniótól, hogy hosszabbítsa meg egy évvel ezt a szankciós kivételt

- húzta alá.

Ahogy arról január végén mi is beszámoltunk, az idén február közepe óta érvényes szankciók kapcsán Magyarország kiharcolt egy fontos "lazítást", ami tulajdonképpen egy ésszerűsítés, pontosítás volt - ennek értelmében a pozsonyi finomító számára kinyílt a lehetőség a régiós országokbeli feldolgozott termékexportra, mégpedig a tömegmérleg-elv mentén. Ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy olyan arányban tudnak február 5 óta feldolgozott termékeket exportálni a százhalombattai és a pozsonyi finomítók is, amilyen arányban nem-orosz eredetű nyersolajat kevernek be a feldolgozás során.

Ezzel tulajdonképpen ösztönözve vannak a finomítók az orosz eredetű nyersolaj részarányának (további) csökkentésére, azaz az orosz leválásra - a tömegmérleg miatt a Mol hazai termelésének kb. 30 százalékos célt kell megugrania alternatív forrásokból ebben az évben (mert ekkora az exporttevékenysége a hazai finomítónak normál esetben), a Slovnaft esetében viszont tömegmérleg-alapon

ENNÉL JÓVAL NAGYOBB MÉRTÉKŰ, KÉTHARMADNYI ALTERNATÍV BEDOLGOZÁST KELLENE TELJESÍTENIE,

hogy a korábban megszokott szinten tudjon exportálni, elsősorban a fő piacának számító Csehországba. Ezt az utóbbit azonban nyilván nem lehet rövid úton műszakilag megoldani, ezért jött még január végén a fontos könnyítés, hogy a cseh piacra a Slovnaft exportálhat még december 5-ig, és csak ezt követően lesz a kétharmados nem-orosz forrás a "megugrandó léc" a szlovák finomító számára.

Szijjártó Péter most erről a december 5-i dátumról beszélt,

ennek az újabb, egy évvel történő meghosszabbítására hívta fel a figyelmet a külügyminiszter.