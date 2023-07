Szijjártó Péter: fel tudjuk gyorsítani a paksi beruházást

Megkezdődtek a paksi beruházás résfalazási munkái, illetve augusztusban megindul a hatos blokk alatti föld kitermelése, illetve a teljes talajkiemeléshez szükséges engedélyek véglegesítése is a tervek szerint halad - jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter.

A miniszter üdvözölte azt, hogy az európai uniós jóváhagyást követően megnyílt a lehetőség a paksi beruházás felgyorsítására, így meg is kezdődtek a résfalazási munkák, illetve augusztusban megindul a hatos blokk alatti föld kitermelése. Emellett folyamatban van a kiviteli tervek véglegesítése a talajszilárdítás esetében is, mint ahogyan a teljes talajkiemeléshez szükséges engedélyek és tervek véglegesítése is a tervezett menetrend szerint halad - tájékoztatott. Szijjártó Péter arról számolt be, hogy az orosz kormány napokon belül elfogadja a pénzügyi szerződés módosítását, amelyet a módosított kivitelezési szerződés aláírása követhet.

Minden jogi munkát elvégeztünk annak érdekében, hogy a paksi beruházást fel tudjuk gyorsítani

- jelentette ki.

A miniszter újságírói kérdésre válaszolva úgy vélekedett, hogy a talajkitermelés és a résfalazás már az építkezés része, hiszen fizikai munkák zajlanak. Továbbá tudatta azt is, hogy már a reaktortartály gyártása is folyamatban van.

Ezek a munkák párhuzamosan zajlanak, és továbbra is azt gondolom, hogy a 2030-2031-es határidő tartását feladni nem szabad

- mondta.

Címlapkép: Portfolio