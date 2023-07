Aggasztó hozamemelkedés a magyar kötvényeknél

Jelentősen emelkdett pénteken a magyar kötvények másodpiaci referenciahozama, az éven túli futamidőknél 30-50 bázispontos ugrást láttunk. Ez pedig a forint utóbbi napokban látott gyengélkedése mellett akár kifejezetten rossz hír is lehet.

A rövid oldalon még hozamcsökkenést is láttunk a pénteki referenciaértékekben, az éven túli papíroknál azonban számottevő emelkedést regisztrált az ÁKK. A 3-20 éves papírok hozama 33-46 bázisponttal ugrott meg.

Dátum Futamidő Értékpapír Hozam (%) Egynapos változás Egy hónapos változás 2023-07-07 3M D231018 10.14 0.11 -2.56 2023-07-07 6M D240124 10.01 -0.05 -2.93 2023-07-07 12M D240626 10.11 0.02 -1.55 2023-07-07 3Y 2026/H 9.04 0.33 -0.23 2023-07-07 5Y 2028/A 8 0.34 -0.28 2023-07-07 10Y 2032/A 7.42 0.46 0.05 2023-07-07 15Y 2038/A 7.34 0.45 0.47 2023-07-07 20Y 2041/A 7.39 0.43 0.58 Adatok forrása: ÁKK.

A hozamemelkedés részben azzal függhet össze, hogy az elmúlt napokban jelentősen feljebb kerültek az amerikai kötvényhozamok is, ezt követte le most hirtelen a magyar piac. Másrészt viszont a forint utóbbi napokban látott gyengélkedésének is szerepe lehet ebben.

