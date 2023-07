Eljött az idő, amikor elszegényednek a nyugdíjasok Magyarországon

Ha a kormányzat szeptemberben azt a becslést tartja megalapozhatónak, hogy az éves általános vagy nyugdíjas infláció (a kettő közül a nyugdíjtörvény szerint a magasabbat kell figyelembe venni) legfeljebb 15%-os lesz, vagyis a nyugdíjemelési korrekció idén elmarad, akkor bármilyen matematikai bizonyítással is kívánnak élni, a nyugdíjas társadalom előtti hitelesség erősen sérülhet.

A Miniszterelnökséget vezető miniszter a legutóbbi Kormányinfón újságírói kérdésre válaszolva elmondta, hogy ha az adott évben a pénzromlás mértéke nagyobb, mint amekkora a januári nyugdíjemelés volt, akkor a különbözetet a nyugdíjasoknak ki kell fizetni. Ehhez az kell, hogy pontosan meg tudják becsülni, mennyi lesz az éves infláció. "Ahogy haladunk előre az évben, úgy lehet látni, hogy valóban magasabb lesz-e a pénzromlás a tervezettnél, vagy esetleg az infláció radikális és gyors csökkentése nyomán végül egyezhetnek a számok. Még ezt most nem látjuk, de a kormány erről megfelelő időben fog dönteni. Azt feltételezem, hogy legkésőbb szeptemberben" – mondta Gulyás Gergely.

Eszerint biztosan nem lesz évközi, nyári rendkívüli nyugdíjemelés (mint volt 2021. júniusban és 2022. júliusban), és egyáltalán nem biztos az sem, hogy novemberben sor kerül nyugdíjemelési korrekcióra, hiszen az éves becsült inflációnak a január-augusztus közötti nyolc hónap tényadatai alapján szeptemberben a kormányzat által számítandó mértéke lehet, hogy nem lesz magasabb 15%-nál éves átlagban. Ebben az esetben viszont az éves inflációt lefedte a januári 15%-os nyugdíjemelés, így nem lesz pótlólagos emelés.

A KSH 2023. július 7-én közzétett inflációs gyorstájékoztatója szerint a júniusi infláció (2022. júniusához képest) 20,1% volt, miközben a nyugdíjas infláció ennél még mindig magasabb, 21,2%-os volt. Így a januári 25,7%, a februári 25,4%, márciusi 25,2%, az áprilisi 24,0%, a májusi 21,5% után már az idei hatodik hónapban 20% fölött ragadt a fogyasztói árak növekedése, miközben a nyugdíjas infláció még siralmasabb, hiszen

a januári 27,4%,

a februári 26,9%,

a márciusi 26,7%,

az áprilisi 25,3%

és a májusi 22,9%

után még júniusban is 21% fölött maradt.

Fogyasztóiár-indexek 2023. első hat hónapjában az előző év azonos hónapjához képest 2023 Általános infláció (%) Nyugdíjas infláció (%) Január 25,7 27,4 Február 25,4 26,9 Március 25,2 26,7 Április 24 25,3 Május 21,5 22,9 Június 20,1 21,2 Forrás: KSH

Ha ezekből az adatokból, valamint a júliusi és augusztusi inflációs jelentésekből a kormányzat szeptemberben azt a becslést tartja megalapozhatónak, hogy az éves általános vagy nyugdíjas infláció (a kettő közül a nyugdíjtörvény szerint a magasabbat kell figyelembe venni) legfeljebb 15%-os lesz, akkor

bármilyen matematikai bizonyítással is kívánnak élni, a nyugdíjas társadalom előtti hitelesség erősen sérülhet.

Különösen nehéz a nyugdíjasoknak egyetérteniük azzal a kormányzati állásponttal, hogy a nyugdíjak vásárlóértékét tűzön-vízen át megőrzi az állam idén is, ha a magyar inflációt európai összevetésben is megnézik, hiszen Magyarországon messze a legmagasabb az áremelkedés, még a közép-kelet-európai országokban dúló árromlásnál is jelentősen magasabb.

A magyar nyugdíjemelési rendszer sérülékenysége ezeknek az inflációs adatoknak a tükrében különösen szembetűnő.

A fejlett nyugdíjrendszerek mindegyikében érvényesül kisebb-nagyobb mértékben a szolidaritási elv, vagyis a nyugdíjak évenkénti karbantartása során szabályozott jövedelemtranszferek biztosítják, hogy a nyugdíjas társadalom tagjai között ne mélyülhessen tovább az a nyugdíjak megállapításkori összegében látható anyagi különbség, amely az életük során megszerzett eltérő nyugdíjjogosultságok (eltérő hosszúságú szolgálati idő, nagymértékben eltérő keresetek) következménye, és amely a nyugdíjrendszerek alapvető méltányosságát biztosítja a biztosítási elv alapján.

A munkanyugdíjat szabályozó ekvivalencia-elv alapján nem tekinthető méltánytalannak, ha annak az embernek a nyugdíja magasabb, aki hosszabb ideig fizetett magasabb járulékot az aktív élete során. A már megállapított nyugdíjak karbantartása, vagyis a rendszeres és rendkívüli emelések, továbbá a nyugdíjas társadalomnak biztosított plusz ellátások, például a 13. havi nyugdíj tekintetében azonban más a helyzet. Ezeken a területeken az ekvivalencia elv korlátozás nélküli érvényesítése óhatatlanul a nyugdíjas társadalom tagjainak gyorsuló anyagi szétszakadásához vezet:

a saját nyugdíj összegétől függő, mindenki számára azonos százalékos mértékű emelés vagy plusz juttatás minden alkalommal tovább mélyíti a nyugdíjasok közötti abszolút különbséget.

Nem is beszélve arról, hogy a nyugdíjasok az emelések és a 13. havi nyugdíj dacára hónapról-hónapra szegényebbnek érzik magukat a brutális infláció tartós árnyékában, hiszen az érzékelt inflációnál jóval kisebb mértékben emelt nyugdíjból nagyobb arányban kell költeni az élelmiszerekre, amelyek árnövekedése az általános infláció kétszeresét (az első negyedévben a háromszorosát) is eléri.

A nyugdíjemelés legnagyobb problémája a magas inflációs környezetben az, hogy a januári kötelező emelés korrekcióira csak késleltetve, több hónapos csúszással kerül sor (2022-ben a januári emelés után júliusban jött az első korrekció, és csak novemberben a második kiegészítés, idén pedig eddig csak a januári 15%-os emelés történt meg). A problémát súlyosbítja, ha a januári emelés mértékét jellemzően alultervezik a költségvetésben, mint tavaly (5%) vagy jövőre (6%), ezzel a nyugdíjasokat valóban arra kényszerítik, hogy hónapokon át hitelezzenek a magyar költségvetésnek, amely csak utólag utalja majd nekik az őket megillető emelési különbözetet - ami az év utolsó hónapjaira ráadásul csak részlegesen kárpótolja őket.

A tavalyi 14% összesített emeléssel szemben a 15,2%-os nyugdíjas infláció állt, így az állam 1,2%-pont emeléssel - nagyjából 60 milliárd forinttal - tartozik a nyugdíjasoknak, de ezt persze soha nem fogja törleszteni, hiszen ezt nem írja elő a nyugdíjtörvény.

A helyzetet minden évben súlyosbítja az a szabályozási körülmény, hogy a novemberi nyugdíjemelés mértékét az adott év első nyolc hónapjának inflációs tényadatai szerint határozzák meg, ami természetesen nem tükrözheti egészében az éves infláció nyugdíj-roncsoló hatását. Ez a nyugdíjemelés módszeréből fakadó inflációs kár a nyugdíjasok számára csak akkor térülhetne meg, ha a mértékét figyelembe vennék a következő év januári nyugdíjemelés során - ha például most januárban nem 15%-kal, hanem a tavalyi 1,2%-os emelési elmaradást is pótolva 16,2%-kal emelték volna a nyugdíjakat.

Ilyen magas infláció mellett a jelenlegi nyugdíjemelési gyakoriság (januári emelés, majd novemberi korrekció, illetve esetleg egy nyári kiegészítés, ami idén elmaradt) egyszerűen alkalmatlan a nyugdíjak vásárlóértékének évközi karbantartására, ezért célszerű lenne áttérni legalább a rendszeres negyedéves nyugdíjemelés gyakorlatára. A rendkívüli idők elmúltával (ha valaha elmúlnak) a reform keretében a rendszer bevált elemei megőrizhetők, egyúttal kiegészíthetők lennének a nettó nemzetgazdasági keresetemelkedést is figyelembe vevő vegyes indexálás valamilyen korszerű technikájával.

Egy méltányos nyugdíjemelésnek azonban nem csak a megszaladó inflációt kell ellensúlyoznia, hanem a korábban megállapított - és emiatt fokozottan zsugorodó értékű - nyugdíjjal rendelkezőkkel szembeni méltánytalanságot is orvosolnia szükséges. Ezért a nyugdíjemelés rendszerébe mielőbb célszerű beépíteni a korábbi évek elszegényedési csúszdáján egyre mélyebbre süllyedt nyugdíjak kompenzációs növelését biztosító, azaz a valorizációs szorzók mindenkori értékéhez igazodó korrekciós indexálást is.

És még ez sem elég a valóban méltányos nyugdíjemeléshez, hiszen a nyugdíjemelés rendszerének nem csak a nemzetgazdasági nettó átlagkeresettől való folyamatos leszakadást kell kezelnie, hanem a nyugdíjas társadalom szétszakadását is, amit csak a 13. havi nyugdíj és a nyugdíjemelés differenciált mértéke lassíthat, ez utóbbi tekintetében például a sávos nyugdíjemelés módszere révén (amelynek keretében a kisebb nyugdíjas nagyobb arányú vagy nagyobb összegű nyugdíjemelésben részesülhet).

Az idei nyugdíjemelési korrekcióról a KSH-adatok alapján dönt majd a kormányzat - ha az éves infláció mértéke legkésőbb az augusztusi (szeptember 8-án várható) jelentés alapján 15%-osnál magasabb lenne. A nyugdíjemelést nem az elemzők konszenzusa szerinti mérték (ez jelenleg 18,1%), nem is az MNB legutóbbi elemzése szerinti mérték (amely 16,5-18,5% közé teszi az idei éves inflációt) szerint, hanem a KSH augusztusi inflációs jelentésére alapozandó szeptemberi kormányzati becslésnek megfelelően kell végrehajtani.

Mindenesetre egyetlen százalékpontnyi emelés 50-55 milliárd forintba kerülhet, a legtöbb nyugdíjasszervezet által az eddigi adatok tükrében megalapozottan indokoltnak tartott legalább 3 százalékos emelés így 150-165 milliárd forintos kiadási többletet okozhatna, amire nem biztos, hogy (könnyen) előteremthető idén a fedezet.

Egy novemberi emelési korrekció emellett a 2024-es költségvetési terveket is módosítaná, hiszen a 2024. januári 6%-os nyugdíjemelést magasabb összegű decemberi nyugdíjakra kellene végrehajtani (és persze az idén júliusban 6%-osra tervezett jövő évi infláció mértéke is bármikor módosulhat a tényleges gazdasági folyamatok kényszerítő hatásai nyomán).

A nyugdíjtörvény rendszeres nyugdíjemelésre vonatkozó rendelkezései

Érdemes tisztában lenni a törvényi rendelkezésekkel, mert a híradásokban sokszor pontatlanul és részrehajlóan hivatkoznak a szabályozásra. A törvény szerint a tárgyév január 1-je előtti időponttól megállapított nyugdíjakat a megállapítás naptári évét követően minden év január hónapjában az emelés évére tervezett fogyasztói árnövekedésnek megfelelő mértékben kell emelni. A tárgyévi tervezett fogyasztói árnövekedést a központi költségvetésről szóló törvény állapítja meg.

E rendelkezés szerint

a nyugdíjakat először csak a megállapítás évét követő évtől lehet emelni (ezért egész évben égetheti a tárgyévi infláció az év során megállapított nyugdíjakat, érdemes e tekintetben is külön figyelni a nyugdíjigénylés időzítésére),

az első emelés mértékét a megállapítás évét követő évre vonatkozó költségvetési törvényben tervezett (azaz a kormányzat által becsült) infláció mértékének megfelelően kell végrehajtani (ez a becsült mérték például 6% a 2024-re vonatkozó költségvetési törvényben, így 2024. január 1-jétől a legkésőbb 2023. december 31-ei kezdőnappal megállapított nyugdíjakat mindössze 6%-kal kell emelni; e szabályozás kizárja, hogy az előző évi novemberi korrekció után is esetleg elmaradt nyugdíjemelési hányadot utólag érvényesítsék, ez történt például a 2022-re vonatkozó 1,2%-os reálérték-romlás esetében).

A kiegészítő nyugdíjemelésre vonatkozó törvényi rendelkezés szerint ha a fogyasztói árak növekedésének tárgyévben várható mértéke legalább egy százalékponttal meghaladja a januári emelés mértékét, akkor november hónapban – január 1-jére visszamenőleges hatállyal – kiegészítő nyugdíjemelést kell végrehajtani (ha egy százaléknál kisebb mértékben haladná meg az infláció várható éves mértéke a januári nyugdíjemelés mértékét, akkor egyösszegben fizetik ki az emelési különbözetet). Ennél a kiegészítő nyugdíjemelésnél a nyugdíjasok fogyasztói ár növekedésének – a tárgyév első nyolc hónapjának tényadatára alapozott – várható mértékét kell figyelembe venni, amennyiben az meghaladja a fogyasztói árnövekedés várható mértékét.

E rendelkezés szerint a novemberi kiegészítő nyugdíjemelés egy újabb becslés függvénye, hiszen attól függ, hogy sor kerül-e rá (és ha igen, akkor milyen mértékben), hogy a kormányzat hogyan ítéli meg az éves infláció mértékét szeptemberben.

Ha az általános inflációnál magasabbra várnák a nyugdíjas infláció mértékét - erre a becslésre külön rendelkezést tartalmaz a nyugdíjtörvény, elrendelve, hogy a január és augusztus közötti első nyolc hónap tényadatára alapozott "nyugdíjasok fogyasztói ár növekedésének várható mértékét" kell figyelembe venni -, akkor az emelést a magasabb nyugdíjas infláció szerint kell végrehajtani. A KSH inflációs gyorstájékoztatói ezért külön tartalmazzák az előző év azonos hónapjához képest mért nyugdíjas fogyasztóiár-indexet is.

A nyugdíjtörvény szerint az Országgyűlés felhatalmazza a kormányt, hogy a tényleges, illetőleg a várható makrogazdasági folyamatok és adatok ismeretében a szükséges feltételek megléte esetén további kiegészítő intézkedéseket tegyen. A kormányzat e felhatalmazás alapján emelte rendkívüli nyári évközi emelési korrekcióként 2021. júniusában és 2022. júliusában a nyugdíjakat - viszont idén nem emelte sem júniusban, sem júliusban.

Amint látható, a kormányzat a nyugdíjtörvény alapján nem köteles nyári emelési korrekcióra.

A nyugdíjas társadalom viszont ennek ellenére csalódott lehet, hiszen az előző két év gyakorlata ellenére a változatlanul brutális - bár valóban csökkenő - infláció évében mégsem történt ilyen korrekciós emelés.

A nyugdíjtörvény arról is rendelkezik, hogy jogszabály elrendelheti más pénzbeli ellátás e szabályozás szerinti emelését. Jelenleg közel kéttucatnyi ellátást kell a nyugdíjemelésel egyező mértékben emelni (rokkantsági vagy rehabilitációs ellátás, korhatár előtti ellátás, szolgálati járandóság, és így tovább).

A nyugdíjas fogyasztói kosár

Miután a korrekciót akkor is végre kell hajtani novemberben, ha az általános fogyasztóiár-növekedés mértéke ugyan nem haladná meg (vagy kisebb mértékben haladná meg) a 15 százalékot, de a nyugdíjas fogyasztói kosár szerint mért áremelkedés mértéke meghaladná (vagy nagyobb mértékben haladná meg) a 15 százalékot, fontos ismerni, hogy miben tér el a nyugdíjas infláció mérése az általános fogyasztóiár-változás mérésétől.

A nyugdíjasokra vonatkozó fogyasztóár-index – csakúgy, mint az általános fogyasztóiár-index - országos átlagos mutató, amelynek számítása során a termékek és szolgáltatások köréből a KSH elhagyja a speciális, tényleges fogyasztáshoz nem köthető tételeket, azaz az ún. imputált lakbért (ez 2012-től pedig már eleve nem része a fogyasztóiár-indexnek) és a gyermekneveléssel, gondozással kapcsolatos tételeket.

Az utóbbiak közé tartoznak az olyan fogyasztási cikkek és szolgáltatások, mint az iskolai, óvodai, bölcsődei étkezés, a gyermekruházat, a tankönyv, tanszer, írószer, az oktatási szolgáltatás. 2023-ban a nyugdíjas fogyasztóiár-index számításához a 2021. évi nyugdíjas fogyasztási szerkezetet használják, amiben - hasonlóan a lakosság egészére vonatkozó súlyarányok számításához - figyelembe veszik a 2022 első három negyedévének már rendelkezésre álló előzetes nemzetiszámla-adatait is.

A KSH 2023-ban a nyugdíjas fogyasztóiár-index számításához tehát a 2021. évi nyugdíjas fogyasztási szerkezetet használja - ez a kétéves csúszás kevéssé érthető, hiszen ma már minden számlázási adat online befut a NAV részére, így naprakész adatokat is használhatnának a statisztikai elemzéshez. Az eljárás aggályos lehet a pandémia és különösen a szomszédban dúló háború tükrében is, hiszen a koronavírus járvány miatti veszélyhelyzet fennállása idején, és különösen a háború kitörése óta a nyugdíjas fogyasztási szerkezet gyökeresen megváltozhatott a pandémia és a háború előtti állapotokhoz képest.

A nyugdíjas kosárban egyébként a gyógyszerek, az élelmiszerek és a háztartási energia részaránya néhány százalékponttal magasabb, míg a szeszes italok, dohányáruk, ruházkodási cikkek, tartós fogyasztási cikkek és a szolgáltatások aránya valamivel kisebb, mint az általános fogyasztóiár-indexben. A hivatalos statisztika által mért infláció a nyugdíjasok személyes tapasztalata szerint persze mindig elmarad az általuk ténylegesen érzékelt árnövekedéstől, különösen az élelmiszer- és energiaárak robbanásának csigalassúsággal csillapuló következményei miatt.

