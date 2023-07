Fel akarták verni az olajárakat, lábon lőtték magukat a nagy tervvel

Szaúd-Arábia döntése az olajkitermelés csökkentésének meghosszabbításáról, amelynek célja az árak növelése, gazdasági visszaeséshez vezethet az országban. A 2022-es erőteljes 9%-os növekedés után a szaúdi gazdaság az előrejelzések szerint idén 0,1%-kal csökken, ha szeptemberben növelik a kitermelést, illetve 1%-kal, ha a csökkentések 2023-ban is folytatódnak - írja a Bloomberg

Szaúd-Arábia Argentína után a G20-ak második legrosszabbul teljesítő gazdasága lenne, ha folytatná az olajkitermelés-csökkentését, mivel az ország bevételei így jelentősen visszaesnének. Rijád lépése ugyanis recesszióba lökheti a közel-keleti olajállamot. Egyes elemzők azonban továbbra is optimisták a GDP növekedését illetően, és 0,3%-os növekedést várnak, még akkor is, ha a csökkentések 2024-ig fennmaradnak

Bár az olajkínálat csökkentése negatív hatással lesz az ország gazdaságára, a nem olajipari ágazat továbbra is ellenálló a válsággal szemben. Az olajiparon kívüli magáncégek megrendelései megugrottak, ami hozzájárult a munkahelyteremtéshez és a vállalati nyereséghez. A kormány az idei évre a nem olajipari gazdaság 5,8%-os bővülését prognosztizálja, ami összhangban van a gazdaság diverzifikálására és átalakítására irányuló Vision 2030 tervével.

Mindazonáltal a csökkenő kőolajdbevételek költségvetési hiányhoz vezettek, és a kormánynak további hitelfelvételre lehet szüksége, amit az idén eddig kibocsátott 16 milliárd dollárnyi eurókötvény is bizonyít.

Bár az olajpiac várhatóan 2023 második felében jövedelmezőbb lehet, a jelenlegi árak továbbra is a nyereségességi küszöb alatt maradnak Szaúd-Arábia számára. A Neomhoz hasonló giga-projektekre fordított kiadások nélkül a becslések szerint az olajár közel 81 dollár hordónként, míg az ilyen kiadásokkal együtt a nullszaldós ár közel 100 dollárra emelkedik. A gazdaság diverzifikálására tett erőfeszítések ellenére Szaúd-Arábia exportjában továbbra is az olaj dominál, amely 2022-ben 80%-ot tesz ki, illetve 93%-ot, ha a nyersolajból származó vegyi anyagokat és műanyagokat is beleszámítjuk.

Összességében az olajkitermelés csökkentésének meghosszabbítása gazdasági kihívások elé állítja Szaúd-Arábiát, de a nem olajipari ágazatban továbbra is ígéretesek a növekedési mutatók. Az ország olajbevételektől való függősége rávilágít arra, hogy továbbra is szükség van a gazdaság diverzifikálására és a nyersanyagtól való függőség csökkentésére a közel-keleti államban.

Címlapkép: Getty Images.