HVG: Ruszin-Szendi Romulusz volt vezérkari főnököt a honvédségtől is eltávolították

Azután, hogy április végén Szalay-Bobrovniczky Kristóf felmentette a Honvéd Vezérkar éléről, Ruszin-Szendi Romuluszt június végén a honvédségtől is eltávolították – tudta meg a hvg.hu

Napra pontosan két hónappal azután, hogy április 26-án Ruszin-Szendi Romuluszt felmentették a honvéd vezérkar éléről,

június 26-án az altábornagyot a honvédségtől is eltávolították,

ezzel a hadsereg egykori legfiatalabb parancsnokának csaknem három évtizedes katonai pályája ért véget – jelentette a hvg.hu.

A portál megjegyezte: Ruszin-Szendi Romulusz májusban volt 50 éves, vagyis 45 elmúlt és az előírt 25 helyett már 28 év szolgálati ideje volt, így tökéletesen megfelelt a januári, 8/2023-as veszélyhelyzeti kormányrendelet előírásainak, amelyre hivatkozva az elmúlt fél évben már több száz másik tisztet, főtisztet kirúgtak a honvédségtől.

Az egykori vezérkari főnök, akiről nem tudni, hogy az elmúlt hónapokban milyen beosztásban volt, vélhetően a tömeges kirúgásokat lehetővé tevő „fiatalítás” áldozata lett.

A Szalay-Bobrovniczky Kristóf miniszter ötletére a honvédségen belül zajló példátlan leépítés sokak szerint nem más, mint egyfajta politikai tisztogatás, amelyben egyébként Ruszin-Szendi több „saját embere” is elvérzett, végül most ő maga is - írták.

A hvg.hu forrásai szerint Ruszin-Szendi Romulusz sorsa valójában már hónapokkal korábban, az év eleje táján eldőlt, vagyis már akkor sokan számítottak arra, hogy előbb-utóbb távozik, a kérdés csak az volt, mikor.

A hvg.hu úgy tudja, a volt vezérkari főnök jövőbeni karriertervei időközben többször is változtak.

Kezdetben úgy volt, hogy Washingtonban kap majd fontos megbízatást, de erről le kellett tennie, ami a híroldal információi szerint nem volt független a vezérkari főnöki poszton őt váltó utódja, Böröndi Gábor altábornagy érkezésétől. Ruszin-Szendi terve ezután is külföldi munkavégzésre, diplomáciai karrierre irányult. Május környékén úgy állt a helyzet, hogy egy afrikai ország magyar nagykövetségén láthat el diplomataként külszolgálatot, ám azóta ez is lekerült a napirendről, és ezután komolyan felmerült, hogy Ruszin-Szendi Romuluszt Törökországba küldik, és az ankarai magyar külképviselet élére nevezik ki nagykövetnek.

Ruszin-Szendi távozásáról a hvg.hu még a múlt héten kérdezte a Honvédelmi Minisztériumot, azonban egyelőre nem kaptak választ. A más területről, az esetleges diplomáciai szolgálatról a hvg.hu szintén még a múlt héten érdeklődött a Külgazdasági és Külügyminisztériumnál is, de onnan sem érkezett reakció.

