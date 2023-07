Hőségriasztás: sorra rendelik el a vízkorlátozást Budapest környékén

A másodfokú hőségriasztásra tekintettel 15 Budapest környéki település lakóit arra kérte az ivóvízszolgáltató DMRV Zrt. július 11-én kedden, hogy lehetőleg korlátozzák az ivóvíz felhasználást, és erre reagálva már legalább két nagyobb településen el is rendelték az elmúlt órákban az I. fokú vízkorlátozást, illetve több más településen is kilátásba helyezték ezt, valamint önkorlátozó magatartást kért az önkormányzat a felhasználóktól – derült ki a Portfolio rövid körképéből.

Kedden délelőtt jelent meg a DMRV Zrt. új felhívása, amely az országos tisztifőorvos által hétfő-szerda között elrendelt másodfokú hőségriasztásra, az ilyenkor szokásosan megnövekvő ivóvíz-felhasználásra tekintettel, illetve a következő napokban is zavartalan vízellátás érdekében arra kérte 15 Budapest környéki agglomerációs település fogyasztóit, hogy lehetőség szerint korlátozzák az ivóvíz fogyasztásukat.

A DMRV hangsúlyozza, hogy „Jelenleg a települések vízellátását biztosító rendszereink magas fogyasztás mellett maximális kapacitással, üzemszerűen működnek, szolgáltatási területünkön egyelőre sehol sem alakult ki vízhiány. A fogyasztási igények további emelkedése a vízellátó rendszerben kritikus üzemállapot elérését okozhatja, amelynek következtében nagyobb kiterjedésű területen nyomáscsökkenés vagy átmeneti vízhiány alakulhat ki”.

Erre reagálva az elmúlt órákban máris elrendelték az I. fokú ivóvíz korlátozást Szentendrén július 11-től július 12-én szerda éjfélig, illetve Pomázon július 12-én 0 órától visszavonásig. Emellett több település is van, ahol már figyelmeztető közleményt is közzétettek, takarékos vízfelhasználást kérve a lakosságtól, és egyúttal már kilátásba is helyezték, hogy ott is vízkorlátozást kell majd elrendelni, ha a következő napokbeli vízfogyasztási adatok alapján erre kéri őket a DMRV. Ilyen település az észak-nyugati agglomerációban például Leányfalu, Solymár, Pilisvörösvár, Pilisszentiván, Csobánka.

A fenti települések közleményeinek közös pontja, hogy mindenkit a vízfogyasztás korlátozására kérnek, illetve ott, ahol már el is rendelték az I. fokú vízkorlátozást, ott:

tilos a közparkok, házi kertek tömlős locsolása 06-23 óra között,

tilos a járdák, utak mosása, automata öntözőberendezések működtetése,

tilos a gépjárművek tömlős mosása,

tilos úszómedencék töltése.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat legfrissebb, kedd délutáni, előrejelzése szerint "Szerdán tetőzik az idei második hőhullám, majd heves záporokkal, zivatarokkal egy nagyon lassan mozgó frontrendszer helyeződik fölénk. Ez is csak átmenetileg mérsékli a meleget: péntektől – miközben szárazra fordul az idő – újra jelentősen erősödik a nappali felmelegedés, hétvégén visszatér a hőség." Így tehát a csapadékosabb és kissé enyhébb időjárás a vízkorlátozás/takarékos vízfelhasználás megszűntetése felé mutat, de az újbóli felmelegedés miatt a téma bizonyára velünk marad a következő hetekben is, ahogy azt a tavalyi nagyon forró és aszályos nyáron már megtapasztalhattuk.

A DMRV egyébként egy korábban kiadott közleményében összességében 23 Budapest környéki agglomerációs település fogyasztóitól kérte a takarékos vízfelhasználást, ami miatt már június végétől voltak települések, amelyeken külön közleményben is kérték ezt, illetve el kellett átmenetileg rendelni az I. fokú vízkorlátozást is.

Címlapkép forrása: Getty Images