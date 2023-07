Lesújtó adatok érkeztek: egyre kevesebben választják a Balatont

Idén minden ötödik nyári foglalás szól a Balaton térségébe, míg tavaly minden harmadik volt balatoni – derült ki a Szallas.hu adataiból.

A Szallas.hu friss, 1150 fős mintán készített felmérése szerint a válaszadók 40 százaléka nyaranta legalább egy alkalommal vakációzik a magyar tenger partján, 15 százalékuk pedig akár kétszer is.

A saját foglalási adataink arról árulkodnak, hogy minden ötödik eddig beérkező nyári foglalásunk a magyar tenger partjára szól

– mondta Dobronoki Mercédesz, a Szallas.hu Programok csapatának turizmus marketingmenedzsere.

A szakember azt is hozzátette, hogy érezhető a kereslet visszaesése és átrendeződése a belföldi utazók körében, hiszen tavaly még minden harmadik foglalást a Balatonra tettek meg, idén pedig minden ötödik szól ugyanoda.

Nem riogatni akarunk, de a szezon eleje nem volt erős a Balatonon

- mondta Flesch Tamás, a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének elnöke a Portfolio-nak. Júniusban 30 százalékos visszaesést láttak a balatoni forgalomban az előző évhez képest. "Bízunk a jobb júliusi és augusztusi számokban, jelenleg azonban nagyon last minute foglalások vannak. Ha rossz az idő, nem jönnek a turisták, ha viszont jobb idő várható, 1-2 napon belül, akár még aznap érkeznek a vendégek" – magyarázta az ingadozó balatoni szezon tapasztalatait Flesch Tamás.

Az éttermek országszerte - és a Balatonon is - érzik a visszaesést. „Most az ellentéte történik annak, ami 2020-21-ben, a koronavírus-járvány éveiben volt. Akkor alig lehetett külföldre menni, ezért amikor nyitva lehettek az éttermek, jelentős volt a forgalom. Viszont az emberek többsége évekig nem ment külföldre nyaralni, aki pedig most megteheti, az el is megy. Ők most hiányoznak az éttermek forgalmából” – osztotta meg a Portfolio-val a meglátásait Kovács László, a Magyar Vendéglátók Ipartestületének elnöke. Véleménye szerint ez a gond most a Balatonnál, de azért bíznak benne, hogy a július és augusztus jobb lesz majd, mint amilyen a június volt.

A szállodai szövetség balatoni régióvezetője sem tudott jó hírekkel szolgálni. Forsthoffer Ágnes, a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének balatoni régióvezetője a Portfolio megkeresésére úgy nyilatkozott, hogy a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ felhasználói felületén lekért vendégéjszaka adatok szerint

A BALATON RÉGIÓBAN, CSAK A 3 ÉS 4 CSILLAGOS SZÁLLODÁKBAN PONTOSAN 24 SZÁZALÉKKAL CSÖKKENT A VENDÉGÉJSZAKÁK SZÁMA IDÉN JÚNIUSBAN AZ ELŐZŐ ÉV AZONOS IDŐSZAKÁHOZ KÉPEST.

Megjött a nyár, beindult a Balaton

Július második hetében megérkezett az igazi strandidő. A fürdőzéshez a magas vízállás, a kiváló vízminőség és a jó idő is kedvet csinált a Balatonon. A Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ (NTAK) adatai alapján az első, esős júliusi hétvégéhez képest a szálláshelyek vendégforgalma a második hétvégére 7%-kal nőtt a Balaton partján – írja a Magyar Turisztikai Ügynökség. A mobilcella adatok szerint 12%-kal több egynapos látogató fordult meg a Balatonnál az egy héttel korábbi adatokhoz képest. A legnépszerűbb úti cél 26 000 vendégéjszakával Siófok volt, amit közel 20 000 eltöltött éjszakával Balatonfüred követett, de sokan utaztak Hévízre, Balatonlellére és Zamárdiba is.

Címlapkép: Getty Images