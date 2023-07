Nyugdíj: változhat a Nők40 egy bírósági döntés miatt

A bíróság döntés kapcsán Selmeczi felhívta a figyelmet, hogy az eset nem maradhat válasz nélkül a jogalkotók részéről, ezért törvénymódosításra van szükség.

A Nők40 egyébként szakértők szerint önmagában is diszkriminatív, mégpedig a férfiakat hozza nehezebb helyzetbe, az elmúlt hetekben pedig a figyelem középpontjába került. "A 2024-es költségvetési törvény vitájában egy ellenzéki képviselő ismét fölvetette, hogy a férfiaknak is be kellene vezetni a kedvezményes nyugdíjazási lehetőséget a Nők40 mintájára. A férfiak kedvezményes nyugdíjazási lehetősége megteremtésével valós társadalmi problémát lehetne enyhíteni, de semmiképpen nem a Nők40 mintájára, sőt, a Férfi40 bevezetése esetén a nők kedvezményes nyugdíjának feltételeit is jelentősen szigorítani kellene" - írta a Portfolio-n Farkas András, a Nyugdíjguru Newsa alapítója.

A férfiak kedvezményes nyugdíjának ötlete a korhatár előtti, korengedményes, korkedvezményes és hasonló nyugdíjak 2011. december 31-ével történt megszüntetése és a Nők40 2011. január 1-jei bevezetése óta rendszeresen felbukkan. 2015-ben még népszavazást is kívántak kezdeményezni ennek érdekében, és a Kúria úgy döntött, hogy népszavazásra is bocsátható a következő kérdés:

Ön szerint a férfiak is nyugdíjba mehessenek 40 év munkaviszony után?

A legfelső bírói testület véleménye szerint ugyanis e kérdés elsősorban a nemek egyenjogúságára vonatkozik, nem a költségvetésre, így feltehető a nép számára.

AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG AZONBAN NEM ENGEDTE NÉPSZAVAZÁSRA BOCSÁTANI A KÉRDÉST.

Szerintük a népszavazás meggátolta volna az alaptörvény érvényesülését. Az alaptörvény szerint ugyanis a nőknek joguk van ahhoz, hogy kedvezményben részesüljenek, a népszavazás pedig ezt a kedvezményt vonta volna el. Emellett tiltott tárgykört, a költségvetést is érintette. Ez a kudarc azonban a jelek szerint azóta sem tántorította el a Férfi40 híveit - írta Farkas András.

"Már a nők kedvezményes nyugdíja is idegen test az öregségi nyugdíj folyó finanszírozású rendszerében, hiszen még aktív korú hölgyeket átsorol a potenciális járulékfizetők köréből a biztos járadékosok körébe, vagyis (azonnal) csökkenti a bevételeket, miközben (nagyon hosszú ideig) növeli a kiadásokat" - emeli ki a szakértő. Farkas András szerint a Férfi40 önmagában nem járható út, a Nők40 a jelenlegi formájában egyre drágább, mindkét problémára megoldás lehet a rugalmas nyugdíjazás gender-semleges rendszerének bevezetése.

Azt, hogy a Nők40-et változtatni kellene, Simonovits András nyugdíjszakértő is felvetette a napokban a nyugdíjreformról szóló elemzésében.

Címlapkép: Shutterstock