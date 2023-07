Példátlan sztrájk készül Hollywoodban – Minden leállhat

Portfolio 2023. július 13. 21:52

Hollywood 63 év óta először néz szembe kettős munkabeszüntetéssel, mivel a színészek csatlakoznak az írók sztrájkjához, ami jelentős fennakadást okoz a film- és televíziós produkciókban. A Screen Actors Guild-American Federation of Television and Radio Artists (SAG-AFTRA) és az Writers Guild of America (WGA) a streaming TV korszakban megemelt alapfizetést és maradványdíjakat követel, valamint biztosítékokat a mesterséges intelligencia általi helyettesítés ellen.