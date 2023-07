2024-es hosszú hétvégék és ünnepnapok: megvan az év legfontosabb táblázata

Portfolio 2023. július 14. 00:32

Az előzetes rendelettervezet tartalmával összhangban, a kormány kihirdette a csütörtök esti Magyar Közlönyben azt a döntését, ami a 2024-ben várható ünnepnapokat, pihenőnapokat és plusz munkanapokat tartalmazza. Cikkünkben egyetlen táblázatba is összefoglaltuk a legfontosabb napokat, hogy az érintettek már most tudjanak tervezni jövőre. Összeszedtük azt is, mikor lesznek ünnepnapok és hosszú hétvégék 2024-ben, illetve mikor esnek ünnepnapok 2024-ben hétvégére. Hány háromnapos és négynapos hosszú hétvége lesz? Hányadikára esnek a húsvéti ünnepek? Milyen napokra esik karácsony 2024-ben? Itt minden kérdésre választ találsz, ami 2024 ünnepnapjait és 2024 hosszú hétvégéit illeti.