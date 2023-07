A most megmentett Dunaferr nem versenyképes, nagy átalakítás vár a vasműre

A héten fontos mérföldkőhöz ért a Dunaferr megmentése azzal, hogy eldőlt: a Liberty Steel acélipari óriás vásárolta meg az eszközeit és folytatja a cég működtetését Dunaújvárosban. Az idáig tartó hosszú és izgalmas folyamat kulisszatitkairól, valamint a cég jövőjéről beszélt a Világgazdaságnak Fábián Gergely, aki a Gazdaságfejlesztési Minisztérium részéről aktívan részt vett a megmentési folyamatban.

A Gazdaságfejlesztési Minisztérium kedden jelentette be, hogy Liberty Steel lett a nyertes vevő a felszámolás alatt álló Dunaferr vasműért folytatott pályázati versenyben. A Fővárosi Törvényszék végzéséből pedig kiderült az is, hogy 55 millió euróért vette meg a céget a Liberty, ami 15,4 milliárd forintnak felel meg mai árfolyamon. Erről is nyilatkozott a vg.hu-nak az államtitkár:

Pont azért tartjuk kiemelkedő sikernek a Dunaferr eladását, mert Magyarországon egy felszámolás általában bezárással végződik.

Az elmúlt 30 évben nem nagyon van példa arra, hogy egy termelő cég, amely ellen felszámolás indul, és reorganizálják, megmenekült volna.

Tavaly decemberben a kritikus pillanatban a legégetőbb kérdés a Dunaferr túlélése szempontjából a szénutánpótlás biztosítása volt. A Liberty végül az ostravai gyárból biztosított szenet.

De az út így is kalandos volt, a kormány részéről elég aktív terepmunka zajlott, hogy időben megérkezzen a szállítmány. Az államtitkár például folyamatos telefonkapcsolatban volt a MÁV és a Rail Cargo vezetőivel, hogy gyorsított pályán tudjon haladni a szerelvény, ami végül az utolsó pillanatban érkezett meg.

Ez a vonat mindenesetre nagyon nem akart befutni, fél napot állt a szlovák–cseh határon, miközben Szlovákiában mozdonyt kellett cserélni. Összehasonlításképp: az első szénszállítmány Ostravából 30 óra alatt ért ide, a második már fele ennyi idő alatt.

Ami csak decemberben történt a vasművel, nem beszélve azt ezt megelőző évekről, abból már a streaming-szolgáltatók nyugodtan készíthetnének egy nagyon izgalmas és szövevényes sorozatot.

Hasonló következtetésre jutott Csiki Gergely is, a Portfolio lapigazgatója a Checklist legutóbbi adásában, amikor a Dunaferr helyzetéről kérdezték:

KÖVESS MINKET

A felszámolás még zajlik, a következő hetekben pedig értékesítésre kerülnek további vagyonelemek, köztük a Dutrade is, ami a Dunaferr többségi tulajdonát képezi.

Ezek a bevételek végül a felszámolás alatt lévő cégbe kerülnek, ahonnan a jogszabályoknak megfelelő sorrend alapján elégítik ki a hitelezőket.

Az új tulajdonos nem gyakorolhat tulajdonosi kontrolt, amíg az EU nem hagyja jóvá a tranzakciót, de addig is folytatja a bérmunkát, kiegészítve a bérek kifizetésével.

A Liberty Közép-Európa legnagyobb acélgyártója a cseh, lengyel és román vasműveivel. Elkötelezett a zöld acélgyártás iránt, ami a magyar gazdasági szempontból azért fontos, mert hazánk közel 4 millió tonna acélt importál évente, miközben több mint egy millió tonna acél hulladékot exportálunk.

A Liberty elmondása szerint azt tervezi, hogy a jövőben nagyobb és magasabb hozzáadott értékű termelésre fog átállni, és ez a modern, 21. századi autóiparra is építő Magyarországnak kedvező.

A kormány úgy látja, hogy a Liberty mind Ostravában, mind Galacban elkötelezett a munkavállalók iránt, ami mindenképpen ígéretes a Dunaferr szempontjából is.

Ez az adásvétel egy nagyon fontos mérföldkő, egy pillanatra talán meg is lehet állni, de azért még nagyon sok munka van még hátra. A technológia elavult, és ami a legfontosabb, át kell állni a zöld acél gyártására.

Jelen formájában a vasmű még nem versenyképes: a cég reorganizációra és jelentős átalakításra vár. Nem árulok el nagy titkot, ez lesz a munkának a legnagyobb része.

Címlapkép forrása: MTI/Koszticsák Szilárd